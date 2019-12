PS-Spolu predstavilo Desatoro pre vidiek

Bratislava 11. decembra (TASR) – Mimoparlamentná koalícia strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu v utorok predstavila desať opatrení, ktoré by mali podporiť rozvoj vidieka. Koalícia tak chce zabrániť poklesu zamestnanosti v tradičných profesiách a odchodu ľudí v produktívnom veku z vidieka. PS-Spolu chce napríklad podporiť mladé rodiny, rozšíriť sieť základných škôl, podporiť rodinné farmárstvo či zvýšiť záujem obvodných lekárov, aby si otvárali ambulancie v malých obciach.



"Slovenská sú dve. Jedno Slovensko sú mestá, okrajové časti a druhé Slovensko sú časti, ktoré sú zabudnuté, sú to regióny, ktoré sú na okraji, sú to obce, ktoré sú často úplne opomínané už aj na okresných úradoch," povedala poslankyňa Viera Dubačová, ktorá kandidovala v predchádzajúcich parlamentných voľbách za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).



Predseda PS Michal Truban odmietol, že by koalícia PS-Spolu mala byť len pre veľké mestá či pre Bratislavčanov. "Slovensko by malo byť súdržná krajina, kde každý dostane férovú príležitosť žiť dobrý život, či v meste, alebo na dedine," povedal Truban.



Podľa Dubačovej ľudia v regiónoch riešia základné problémy, akými sú vybudovanie kanalizácie, pitná voda, dochádzanie detí do školy či starostlivosť o seniorov. Koalícia podľa jej lídrov verí, že základné problémy ľudí žijúcich na dedinách je možné vyriešiť.