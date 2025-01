PS: SPP by mal žalovať Gazprom za porušenie zmluvy o dodávkach plynu

Bratislava 13. januára (TASR) - Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) by mali zabezpečiť, aby Slovenský plynárenský priemysel (SPP) žaloval ruský Gazprom vo veci dodávok zemného plynu. Rusko má totiž zmluvnú povinnosť dopraviť plyn do Veľkých Kapušian, kde si ho SPP preberá a stáva sa slovenským vlastníctvom. Uviedol to v pondelok podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska (PS).



"Pokiaľ premiér Robert Fico a ministerka Denisa Saková nezabezpečia, aby SPP žaloval Gazprom za nedodanie plynu tak, ako to spravili jeho českí a rakúski odberatelia, zrádzajú národohospodárske záujmy krajiny. Pripravia tak Slovensko, respektíve jeho štátom vlastnenú firmu SPP, o stovky miliónov eur, ktoré by mohla od Gazpromu vysúdiť," povedal Hojsík.



Zmluva, ktorú ma SPP s Gazpromom uzavretú, by mala byť pritom platná až do roku 2034. Podpredseda PS Ivan Štefunko uviedol, že premiér v tejto súvislosti účelovo zavádza o tom, kto za porušenie tranzitu môže. Plnú zodpovednosť pritom nesie ruská strana, a nie Ukrajina, zdôraznil. Na záver dodal, že Gazprom ukrajinskej strane predložil neprijateľné podmienky napriek tomu, že zabezpečenie dodávky plynu je práve jeho zodpovednosť.