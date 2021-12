PS: Štát by mal nabrať odvahu vzoprieť sa kričiacej menšine

Bratislava 2. decembra (TASR) - Štát by mal nabrať odvahu vzoprieť sa zradikalizovanej "kričiacej menšine". Povinné očkovanie a odškodňovací zákon sú podľa predsedníčky mimoparlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Ireny Bihariovej jediné spôsoby, ako sa Slovensko môže dostať z pandémie.



Hnutie preto vyzýva vládu, aby bezodkladne zaviedla povinné očkovanie. Bihariová pokračovala, že koncept povinného očkovania nie je experimentom ani niečím novým. "Povinné očkovanie by sa netýkalo ľudí, ktorí majú zdravotné dôvody a pre ktorých je očkovanie kontraindikované," konštatovala. Zároveň hnutie pripravilo online petíciu za povinné očkovanie.



Okrem toho PS pripravilo odškodňovací zákon. "Náš návrh zakladá právny nárok na odškodnenie a jeho predvídateľnosť. Nárok by mal mať každý, kto musel z rozhodnutia vlády alebo ÚVZ prevádzku obmedziť alebo zatvoriť a tržby sa mu prepadli aspoň o 20 percent," vysvetlil podpredseda hnutia Michal Truban. Návrh sa nevylučuje s inou pomocou, napríklad so schémami z prostriedkov EÚ. Odškodnenia majú byť flexibilne použiteľné zdroje, ktoré majú v prvom rade pomôcť udržať prevádzku. "Kompenzácia nemá byť obmedzená len na konkrétny náklad, ako napríklad mzdy alebo nájomné, akoby štát dokonale vedel, čo kto potrebuje zaplatiť, aby neskrachoval. Práve pre úzke definície súčasných schém zostáva kopec podnikateľov vynechaných, bez pomoci," dodal Truban.