PS: Štátny Tipos prideľuje z rozpočtu netransparentné finančné dary

Bratislava 21. júla (TASR) - Štátna lotériová spoločnosť Tipos prideľuje zo svojho rozpočtu netransparentné finančné dary, upozornilo opozičné Progresívne Slovensko (PS). Podľa PS do veľkej miery podporuje organizácie a obce prepojené na vládnu koalíciu a ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý). PS o tom informovalo v pondelok.



„Na rozdiel od iných typov dotácií, kde rozhoduje kolektívny orgán s vopred stanovenými pravidlami, sa javí tento proces poskytovania darov obzvlášť netransparentný. Sú v ňom zjavne obchádzané pravidlá samotného Tiposu a výsledok naznačuje prideľovanie financií na politickú objednávku,“ uviedol poslanec PS Marek Lackovič.



PS upozornilo, že všetky dary udelené obciam od nástupu ministra Huliaka smerovali k ľuďom z koaličného prostredia. „Dary pre svoje obce získali napríklad dvaja starostovia za Hlas, jeden z nich je dokonca poslanec národnej rady,“ dodal Lackovič. Podľa PS finančné dary od lotériovej spoločnosti mali ísť aj združeniam, kde figurujú ľudia zastávajúci funkcie v Huliakovej strane či na ministerstve životného prostredia, ale aj do rodiska ministra cestovného ruchu.



„Podpora športu či kultúry je v poriadku, no musí prebiehať férovo, otvorene a transparentne. Akákoľvek podobná pomoc má byť výsledkom zdravej súťaže a jasne známych pravidiel či kritérií, ktoré umožnia zapojenie širokého spektra organizácií, nielen vybraných žiadateľov s politickými konexiami,“ doplnila poslankyňa PS Natália Nash.



UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať reakciu Ministerstva cestovného ruchu a športu SR.