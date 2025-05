PS: Takmer miliarda eur pre SkyToll bola škandál, hrozí repríza

Bratislava 5. mája (TASR) - Slovensko od roku 2009 zaplatilo súkromnej firme SkyToll za prevádzku výberu mýta takmer miliardu eur. Až 46 % z celkového výberu mýta skončilo u prevádzkovateľa, čo je štyrikrát viac ako v Česku (10 %). Napriek avizovaným zmenám hrozí, že spôsob výberu mýta bude pre Slovensko naďalej mimoriadne nevýhodný. Informovalo o tom opozičné hnutie PS.



„To, čo sa dialo doteraz, bol jeden z najväčších tunelov verejných financií po roku 1989. No namiesto skutočnej nápravy sledujeme pokus o reprízu - tentokrát s rovnakým hercom, len pod iným menom,“ povedal odborník PS na dopravu Martin Pekár.



Poznamenal, že od roku 2026 má výber mýta zabezpečiť firma CzechToll, ktorá je však sesterskou firmou SkyToll s rovnakým majetkovým pozadím - skupinou PPF a rodinou Kellnerovcov. Podľa medializovaných informácií štát opäť nebude vlastniť časť zdrojových kódov. To znamená, že akékoľvek zmeny v softvéri, ktoré nevyhnutne prídu, si bude musieť štát objednať u pôvodného dodávateľa a nebude mať pritom na výber. V dôsledku tohto nevýhodného postavenia v minulosti podľa Pekára dochádzalo k navyšovaniu ceny zo strany spoločnosti SkyToll.



Expert PS na dopravu pripomenul, že pôvodnú zmluvu nastavoval minister zo strany Smer-SD Ľubomír Vážny a novú zmluvu uzatvára minister dopravy Jozef Ráž, ktorý je nominantom Smeru-SD. „Minister Ráž predstiera konsolidáciu verejných financií, no v skutočnosti ide len o pokračovanie starého modelu, akurát s nižšími províziami. Princíp však zostáva - verejné peniaze plynú súkromnému monopolu bez skutočnej súťaže a kontroly,“ upozornil.



Pekár vyzýva na zverejnenie všetkých technických detailov novej zmluvy vrátane vlastníctva zdrojových kódov. Za povinnosť Ministerstva dopravy (MD) SR tiež považuje vyhodnotenie alternatív, ktoré by umožnili štátu vlastniť a prevádzkovať mýtny systém bez závislosti od súkromných firiem.



„Toto nie je konsolidácia, ale pokračovanie v plytvaní. Slovensko si zaslúži moderný, efektívny a štátom vlastnený systém výberu mýta. Nie ďalší dlhoročný záväzok voči firmám napojeným na staré politické štruktúry,“ uzavrel Pekár.