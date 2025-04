PS: Transakčná daň je likvidačná najmä pre malé slovenské firmy

Bratislava 3. apríla (TASR) - Transakčná daň je likvidačná pre všetky slovenské firmy, no najmä pre tie malé. Opoziční poslanci z Progresívneho Slovenska (PS) vyzvali vládu, aby ju zrušila, keďže podľa nich nemá žiadny hospodársky ani sociálny zmysel.



PS vo štvrtok predložilo v Národnej rade (NR) SR pozmeňovací návrh k zákonu, ktorý rieši financovanie miestnych samospráv a zrušenie transakčnej dane k 1. máju tohto roka. Daň, ktorú ľudia dovtedy zaplatia, by sa im podľa tohto návrhu mala vrátiť. „Koalícia si uvedomuje v akom stave sú naše firmy a domácnosti po cenovom náraste a Ficovej drahote so zvýšenou daňou z pridanej hodnoty (DPH). Toto už bude posledný klinec do rakvy našej ekonomiky. Chcem vyzvať aj z tohto miesta všetkých koaličných poslancov a špeciálne poslancov SNS a poslancov Hlasu, aby podporili náš pozmeňovací návrh a zrušili transakčnú daň,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka.



Opozičný poslanec z PS Michal Truban zdôraznil, že kroky vlády si odporujú, pretože na jednej strane v skrátenom legislatívnom konaní zachraňuje rozpočty samospráv a na druhej ich poškodzuje transakčnou daňou. „Bez ohľadu na zisk, stratu, či náklady firiem bude zdanený každý bankový prevod. Je to dokonalý nástroj na dusenie ekonomickej aktivity, znižovanie konkurencieschopnosti a zdražovanie úplne všetkého. Takáto forma zdanenia je výsadou krajín ako Madurova Venezuela alebo Orbánovo Maďarsko. Nevyužíva ju ani jedna krajina eurozóny a nie je to náhoda,“ dodal.