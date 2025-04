PS: Transakčná daň škodí slovenským podnikom vo veľmi nevhodnej chvíli

Bratislava 11. apríla (TASR) - Transakčná daň škodí slovenským podnikom vo veľmi nevhodnej chvíli. Máme tu obchodnú vojnu, Trumpove clá a potrebujeme robiť všetko pre to, aby sme našu ekonomiku diverzifikovali a podporili. Experimenty s domácim hospodárstvom, ktoré realizuje súčasná vláda, je nutné okamžite zastaviť a vrátiť sa k odborným riešeniam. Zdôraznil v piatok na tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR Michal Truban z Progresívneho Slovenska (PS).



„Náš tlak má zmysel a má aj reálne výsledky. Nemyslíme si, že Andrej Danko alebo ktokoľvek z koalície by navrhoval alebo chcel upravovať transakčnú daň bez nášho tlaku. Prinútili sme ich k tomu naozaj sústavným tlakom a pripomínaním zodpovednosti za túto hlúpu daň,“ skonštatoval opozičný poslanec.



Transakčná daň nemá podľa Mareka Lackoviča (PS) vplyv len na podniky, ale aj na samosprávy na Slovensku. Samosprávam okrem iného predražuje služby, ktoré si objednávajú u externých dodávateľov, ako opravy a údržby ciest a chodníkov, vývozy odpadov, organizácie podujatí, ale aj ich bežné nákupy, uviedol Lackovič.



Ten sa ďalej vyjadril k novele zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, ktorú poslanci NR SR vo štvrtok 10. apríla definitívne schválili a na základe ktorej dostanú samosprávy v máji preddavok z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb v celkovej sume 150 miliónov eur. „Dnes vidíme, že ich výpadky príjmov sa vláda snaží zalepiť preddavkami, čo v preklade znamená, že im v predstihu už v máji uvoľní časť ich vlastných peňazí, ktoré by tak či tak dostali v druhom polroku 2025,“ vysvetlil Lackovič.



Poslanci v súvislosti s novelou zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve nehlasovali o viacerých opozičných pozmeňujúcich návrhoch, ktorými sa snažili zrušiť novozavedenú daň z finančných transakcií. Nesúviseli totiž priamo s predloženým zákonom. Návrh s týmto znením predložil Michal Truban (PS) a taktiež Július Jakab (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).