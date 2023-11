PS: Trináste dôchodky sú darčekom v prezidentskej kampani Pellegriniho

Bratislava 21. novembra (TASR) - Je zrejmé, že minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) chce zavedením 13. dôchodkov doručiť kampaňový darček do prezidentských volieb pre predsedu jeho strany Petra Pellegriniho. Vyhýba sa však pritom odpovediam na otázky, ktoré súvisia so zmenami v dôchodkovom systéme, vyhlásila v utorok predsedníčka ľudskoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Lucia Plaváková (PS).



Na výbore sa malo opätovne diskutovať o návrhu na zmeny v daňovej asignácii pre mimovládne organizácie z dôvodu potreby získania zdrojov na plnohodnotné 13. dôchodky. Časť týchto peňazí sa má získať zmenou vo vyplácaní rodičovských dôchodkov, namiesto odvodov majú ísť práve z asignovanej časti dane z príjmov ich detí. Rovnako ako minulý týždeň však výbor nebol uznášaniaschopný.



"Minister Tomáš svojím škodlivým návrhom robí rukojemníkov z mimovládnych organizácií, ktoré vykonávajú záslužnú činnosť a pomáhajú okrem iných aj seniorom, na ktorých pán minister tvrdí, že mu tak záleží. Na ľudskoprávnom výbore sme s ním chceli už druhýkrát diskutovať spoločne so zástupcami a zástupkyňami mimovládnych organizácií. Minister Tomáš však opätovne zabezpečil, aby výbor nebol uznášaniaschopný," vyhlásila Plaváková. Na výbore neboli prítomní poslanci koaličných strán, ktorých je väčšina.



Problémy a potreby dôchodcov a dôchodkýň sú podľa poslankyne komplexnejšie ako jednorazová finančná pomoc a mimovládne organizácie v mnohých oblastiach suplujú štát. Občania a občianky si tak zaslúžia odpovede na viaceré otázky. "Ako chce seniorom a seniorkám zabezpečiť dostupnosť sociálnych služieb, či starostlivosť v odkázanosti? Ako nahradí výpadok financií rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením? A kto bude rozhodovať o tom, že mimovládna organizácia je ušľachtilá? Bude to nejaká komisia? Ako chcú zaručiť jej nestrannosť?" spýtala sa Plaváková.



Koaličná strana Hlas-SD sa snaží o presadenie plnohodnotného 13. dôchodku. Jej predstavitelia aj v utorok zopakovali, že z technických dôvodov nedôjde k jeho vyplateniu tento, ale až budúci rok. V súčasnosti sa vypláca ako sociálna dávka vo výške 50 až 300 eur podľa príjmu jednotlivých dôchodcov. Minister práce preto predložil a vláda už schválila jednorazový príspevok vo výške 150 eur, ktorý sa má vyplatiť ešte tento rok. Parlament by mal návrh prerokovať na aktuálnej schôdzi v skrátenom legislatívnom konaní. Suma príspevku by sa pritom mala navýšiť na 300 eur.