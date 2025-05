PS: EÚ má podozrenie zo systémového zneužívania eurofondov v SR

Bratislava 26. mája (TASR) - V súvislosti s využívaním eurofondov na Slovensku existuje podozrenie zo systémového zneužívania týchto prostriedkov. Na úrovni inštitúcií Európskej únie sa hovorí o tom, že až 80 % finančných prostriedkov nebolo využitých v súlade so zámerom, na ktorý boli určené. Uviedol v pondelok na tlačovej konferencii poslanec Európskeho parlamentu (EP) Michal Wiezik z Progresívneho Slovenska (PS), ktorý je súčasťou delegácie Výboru EP pre kontrolu rozpočtu (CONT).



„Ten dôvod, prečo sme na tejto misii, je pomerne zjavný. Naozaj dostávame znepokojujúce správy, že právny štát a čerpanie európskych prostriedkov na Slovensku sú ohrozené,“ povedal Wiezik. „Existujú vážne dôvody na to, aby tu takáto zisťovacia misia bola. Tá problematika haciend sa týka konkrétnej výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry, kde sa malo vyplatiť celkovo 60 miliónov eur na vyše stovku projektov,“ priblížil.



Predseda PS Michal Šimečka zdôraznil, že tam, kde mali ísť peniaze na podporu vidieka a rozvoj slovenského turizmu, si ľudia spätí so stranou Smer-SD stavali súkromné stavby. To, že sem takáto misia musí prísť, je podľa jeho slov veľká hanba pre Slovensko.



Pripomenul, že kontrola využívania eurofondov je jednou z kľúčových zodpovedností Európskeho parlamentu. „Ja som rád, že vieme využiť všetky možné nástroje na to, aby sme získali odpovede,“ skonštatoval Šimečka. Kontrola zo strany európskych inštitúcií je podľa neho dôležitá aj preto, lebo slovenské orgány v danej veci nekonajú. „Využijeme všetky dostupné prostriedky a áno, aj európske orgány, za to sa vôbec nehanbíme,“ uzavrel Šimečka.



Delegácia Výboru Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu bude na Slovensku od pondelka skúmať využívanie finančných prostriedkov Európskej únie a vnútroštátne opatrenia zamerané na ochranu peňazí daňových poplatníkov Únie.