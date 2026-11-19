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PS upozornilo na zákazky ŽSR, podáva podnety na NKÚ a ÚVO
Žiadame, aby nehospodárnosť preverili Najvyšší kontrolný úrad SR a Úrad pre verejné obstarávanie, uviedol Hargaš.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Opozičné PS podáva pre podlimitné zákazky Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) pre vybrané firmy podnety na kontrolné úrady. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR má preveriť hospodárnosť nakladania s peniazmi na železniciach a Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) možné umelé rozdeľovanie zákaziek. Informoval o tom vo štvrtok poslanec Národnej rady SR Ján Hargaš (PS).
Z podlimitných zákaziek podľa neho profitujú najmä tri firmy, ktorým „zázračne“ začali stúpať objednávky. „Stav vlakov je žalostný aj pre túto chobotnicu, ktorá je napojená na ŽSR. Milióny totiž nešli do rozvoja infraštruktúry a na mzdy, ale do vreciek oligarchov. Žiadame, aby nehospodárnosť preverili Najvyšší kontrolný úrad SR a Úrad pre verejné obstarávanie,“ uviedol Hargaš.
Ako vysvetlil, pre ŽSR sa zákon o verejnom obstarávaní vzťahuje až na veľké zákazky od 432.000 eur pri tovaroch a od 5,4 milióna eur pri stavbách. Všetko pod touto hranicou si nakupujú podľa vlastnej smernice. „Pri zákazkách do 50.000 eur musia osloviť tri firmy, ponuky hodnotí jeden odbor a jeden riaditeľ. Za súčasnej vlády ŽSR vystavili dokopy 266 objednávok tesne pod limitmi, spolu za viac ako 6,5 milióna eur,“ priblížil poslanec.
Ministrovi dopravy SR Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD) odkázal, že keby financie cez podlimitné zákazky neprihrával firmám prisatým na štát, mal by dosť aj na prilepšenie protestujúcim železničiarom, ktorí žiadajú aj vyššie mzdy.
Podľa poslankyne Dariny Luščíkovej (PS) je absurdné, že na šafárenie s peniazmi musia upozorňovať samotní zamestnanci. „Ak štát prepláca zákazky, zbytočne strácame peniaze. Z nich sa mohli opraviť trate, modernizovať bezpečnostné zariadenia alebo lepšie zaplatiť ľudia,“ povedala. Ministra dopravy vyzvala vysvetliť, prečo štát pri zákazkách platí za niektoré služby aj takmer 10-násobok ich skutočnej hodnoty. „Odmietame, aby štát nalieval ďalšie milióny do systému bez dôslednej kontroly,“ podotkla.
Zákazky ŽSR sú podľa Hargaša cielene delené na menšie, aby mohli byť zrejme prihrané spriateleným firmám. „Od februára 2024 do januára 2025 bolo tesne pod hranicou 20.000 eur 215 objednávok, tesne nad ňou len 15. V roku 2025, keď sa hranica posunula na 50.000, sa záhadne väčšina objednávok posunula tesne pod novú hranicu,“ ozrejmil Hargaš.
To, že sa na nejaké objednávky nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní, podľa neho neznamená, že nemusia byť hospodárne. „Práve naopak. Železnice a ich manažéri majú povinnosť postupovať hospodárne pri každom vynakladaní verejných prostriedkov. Podľa nášho názoru tak nerobia,“ dodal poslanec.
Z podlimitných zákaziek podľa neho profitujú najmä tri firmy, ktorým „zázračne“ začali stúpať objednávky. „Stav vlakov je žalostný aj pre túto chobotnicu, ktorá je napojená na ŽSR. Milióny totiž nešli do rozvoja infraštruktúry a na mzdy, ale do vreciek oligarchov. Žiadame, aby nehospodárnosť preverili Najvyšší kontrolný úrad SR a Úrad pre verejné obstarávanie,“ uviedol Hargaš.
Ako vysvetlil, pre ŽSR sa zákon o verejnom obstarávaní vzťahuje až na veľké zákazky od 432.000 eur pri tovaroch a od 5,4 milióna eur pri stavbách. Všetko pod touto hranicou si nakupujú podľa vlastnej smernice. „Pri zákazkách do 50.000 eur musia osloviť tri firmy, ponuky hodnotí jeden odbor a jeden riaditeľ. Za súčasnej vlády ŽSR vystavili dokopy 266 objednávok tesne pod limitmi, spolu za viac ako 6,5 milióna eur,“ priblížil poslanec.
Ministrovi dopravy SR Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD) odkázal, že keby financie cez podlimitné zákazky neprihrával firmám prisatým na štát, mal by dosť aj na prilepšenie protestujúcim železničiarom, ktorí žiadajú aj vyššie mzdy.
Podľa poslankyne Dariny Luščíkovej (PS) je absurdné, že na šafárenie s peniazmi musia upozorňovať samotní zamestnanci. „Ak štát prepláca zákazky, zbytočne strácame peniaze. Z nich sa mohli opraviť trate, modernizovať bezpečnostné zariadenia alebo lepšie zaplatiť ľudia,“ povedala. Ministra dopravy vyzvala vysvetliť, prečo štát pri zákazkách platí za niektoré služby aj takmer 10-násobok ich skutočnej hodnoty. „Odmietame, aby štát nalieval ďalšie milióny do systému bez dôslednej kontroly,“ podotkla.
Zákazky ŽSR sú podľa Hargaša cielene delené na menšie, aby mohli byť zrejme prihrané spriateleným firmám. „Od februára 2024 do januára 2025 bolo tesne pod hranicou 20.000 eur 215 objednávok, tesne nad ňou len 15. V roku 2025, keď sa hranica posunula na 50.000, sa záhadne väčšina objednávok posunula tesne pod novú hranicu,“ ozrejmil Hargaš.
To, že sa na nejaké objednávky nevzťahuje zákon o verejnom obstarávaní, podľa neho neznamená, že nemusia byť hospodárne. „Práve naopak. Železnice a ich manažéri majú povinnosť postupovať hospodárne pri každom vynakladaní verejných prostriedkov. Podľa nášho názoru tak nerobia,“ dodal poslanec.