PS: Vláda by mala diverzifikovať energetické zdroje

Bratislava 25. júla (TASR) - Vláda Slovenskej republiky by mala okamžite riešiť diverzifikáciu dovážaných energetických nosičov, aby pri nich Slovensko znížilo svoju závislosť od Ruskej federácie. Uviedli to vo štvrtok na brífingu predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Martin Hojsík a Tomáš Valášek v reakcii na prerušenie dodávok ropy ruskej spoločnosti Lukoil, ktorého ropu odoberala aj slovenská rafinéria Slovnaft, ukrajinskou stranou.



"Zásobníky máme na východnom Slovensku a nedokážeme ich plniť z ropovodu Adria. To je niečo, čo mali vlády od roku 2014 pripravovať a riešiť, aby sme mali zásobníky ropy aj na juhu Slovenska, ktoré by sa dali plniť aj z ropovodu Adria. Vyzývam preto vládu, aby okamžite konala a tento nedostatok začala riešiť," uviedol Martin Hojsík, podpredseda Európskeho parlamentu.



Slovensko podľa Hojsíka potrebuje byť energeticky čo najviac nezávislé, čo znamená mať viacero dodávateľov surovín. "Slovensko bude ešte stále potrebovať ropu a plyn. Preto je jeho strategickým záujmom mať zabezpečené diverzifikované dodávky a nevyplakávať, keď nám prestane tiecť časť ropy z Ruska, ktoré vedie agresiu na Ukrajine a aj ziskami z predaja fosílnych palív túto agresiu financuje," podčiarkol Hojsík.



"Všetkým normálnym, prezieravým krajinám bolo už roky dozadu jasné, že spoliehať sa na ruskú ropu či plyn je obrovskou chybou. Vláda Vladimira Putina už v roku 2003, teda pred 21 rokmi, si dala do vienka, že energetická pozícia krajiny má posilniť jej vplyv na svetové procesy," doplnil Valášek. To podľa neho znamená, že Rusko bude využívať závislosť na ruskej rope či plyne na nátlak či na vydieranie iných.



Ukrajina prestala prepravovať ropu od ruského dodávateľa Lukoil. Zastavenie dodávok minulý týždeň potvrdilo aj Ministerstvo hospodárstva SR. Ropu od dodávateľa odoberala aj bratislavská rafinéria Slovnaft. Tá má však podľa rezortu zabezpečené dodávky ruskej ropy aj od iného dodávateľa a rovnako má objednané dodávky z alternatívnych zdrojov.