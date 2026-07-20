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PS: Vláda by mala začať s opatreniami, ktoré by zmierňovali sucho
Vládni politici podľa Stohlovej odmietajú klimatické politiky, dokonca sa snažia dlhodobo na nich polarizovať spoločnosť.
Autor TASR
Bratislava 20. júla (TASR) - Výsledkom klimatickej zmeny, ktorú minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), ako aj celá vláda dlhodobo spochybňujú, je sucho, ktoré má devastačný vplyv na krajinu. Uviedli to na tlačovej konferencii predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS) pri prezentácii štúdie Regioclim o scenároch možného vývoja sucha v SR v najbližších desaťročiach. Vyzvali vládu, aby čo najskôr začala s opatreniami, ktoré by následky sucha zmierňovali.
„Posolstvo štúdie klimatológov je jednoznačné. Čím viac sa oteplí, tým bude na Slovensku väčšie sucho. A to nie je spôsobené tým, že by menej pršalo, ale tým, že je väčší výpar. Druhé posolstvo je tiež veľmi dôležité - je obrovský rozdiel medzi tým, ako veľmi sa nám podarí udržať pod kontrolou klimatickú zmenu,“ priblížil europoslanec za PS Martin Hojsík. Je podľa neho dôležité, aby štát, ale aj samosprávy či poľnohospodári začali s adaptačnými opatreniami čím skôr.
„Z odhadov vieme, že len v EÚ sucho a jeho priame škody znamenajú stratu deviatich miliárd eur ročne. Napríklad júnové horúčavy boli zodpovedné za asi 12.000 predčasných úmrtí v EÚ. Toto sú jednoducho dosahy, ktoré ani tí najcynickejší popierači už nemôžu zľahčovať. A naša vláda namiesto toho, aby konala a aby sa snažila zmierniť dosahy sucha, zmierniť dosahy meniacej sa klímy, robí presný opak,“ doplnila poslankyňa za PS Tamara Stohlová.
Vládni politici podľa jej slov odmietajú klimatické politiky, dokonca sa snažia dlhodobo na nich polarizovať spoločnosť. „A minister životného prostredia Taraba ako ten najpovolanejší, ten, ktorý nesie najväčšiu zodpovednosť v tejto téme, pokazil, čo mohol,“ povedala.
Neexistuje podľa nej žiadne jedno zázračné riešenie, ktoré vyrieši problémy so suchom na Slovensku, žiadna technická vymoženosť. „Našu krajinu treba poctivo opraviť, treba v nej obnoviť vodné cykly, vodné procesy. Nezachránia nás betónové nádrže, o ktorých tak rád rozpráva minister Taraba, tie skôr riešia následky problému, ktorý tu už máme. Čo potrebujeme, je komplexný súbor opatrení v našich riekach, na našich poliach, v našich lesoch a v mestách,“ poznamenala.
„V našej krajine potrebujeme zadržať vodu. Za tejto vlády je skôr záujem peniaze na vodozádržné opatrenia rozdávať oligarchom na jazierka v golfových rezortoch. Skutočné opatrenia pomôžu zadržať vodu a zadržať ju ideálne tam, kde padne. Ak chceme v lesoch zadržať vodu, tak potrebujeme v prvom rade chrániť lesy, ktoré sa nachádzajú v chránených územiach, teda primárne v národných parkoch, a tam nechať prírode voľnú ruku. Lesy, ktoré sú hospodárske alebo silno pozmenené ľudskou činnosťou, potrebujeme prebudovať na lesy, ktoré budú odolnejšie voči suchu, ale napríklad aj voči prípadným požiarom,“ dodala Stohlová.
„Posolstvo štúdie klimatológov je jednoznačné. Čím viac sa oteplí, tým bude na Slovensku väčšie sucho. A to nie je spôsobené tým, že by menej pršalo, ale tým, že je väčší výpar. Druhé posolstvo je tiež veľmi dôležité - je obrovský rozdiel medzi tým, ako veľmi sa nám podarí udržať pod kontrolou klimatickú zmenu,“ priblížil europoslanec za PS Martin Hojsík. Je podľa neho dôležité, aby štát, ale aj samosprávy či poľnohospodári začali s adaptačnými opatreniami čím skôr.
„Z odhadov vieme, že len v EÚ sucho a jeho priame škody znamenajú stratu deviatich miliárd eur ročne. Napríklad júnové horúčavy boli zodpovedné za asi 12.000 predčasných úmrtí v EÚ. Toto sú jednoducho dosahy, ktoré ani tí najcynickejší popierači už nemôžu zľahčovať. A naša vláda namiesto toho, aby konala a aby sa snažila zmierniť dosahy sucha, zmierniť dosahy meniacej sa klímy, robí presný opak,“ doplnila poslankyňa za PS Tamara Stohlová.
Vládni politici podľa jej slov odmietajú klimatické politiky, dokonca sa snažia dlhodobo na nich polarizovať spoločnosť. „A minister životného prostredia Taraba ako ten najpovolanejší, ten, ktorý nesie najväčšiu zodpovednosť v tejto téme, pokazil, čo mohol,“ povedala.
Neexistuje podľa nej žiadne jedno zázračné riešenie, ktoré vyrieši problémy so suchom na Slovensku, žiadna technická vymoženosť. „Našu krajinu treba poctivo opraviť, treba v nej obnoviť vodné cykly, vodné procesy. Nezachránia nás betónové nádrže, o ktorých tak rád rozpráva minister Taraba, tie skôr riešia následky problému, ktorý tu už máme. Čo potrebujeme, je komplexný súbor opatrení v našich riekach, na našich poliach, v našich lesoch a v mestách,“ poznamenala.
„V našej krajine potrebujeme zadržať vodu. Za tejto vlády je skôr záujem peniaze na vodozádržné opatrenia rozdávať oligarchom na jazierka v golfových rezortoch. Skutočné opatrenia pomôžu zadržať vodu a zadržať ju ideálne tam, kde padne. Ak chceme v lesoch zadržať vodu, tak potrebujeme v prvom rade chrániť lesy, ktoré sa nachádzajú v chránených územiach, teda primárne v národných parkoch, a tam nechať prírode voľnú ruku. Lesy, ktoré sú hospodárske alebo silno pozmenené ľudskou činnosťou, potrebujeme prebudovať na lesy, ktoré budú odolnejšie voči suchu, ale napríklad aj voči prípadným požiarom,“ dodala Stohlová.