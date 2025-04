PS: Vláda by nemala obísť samosprávy pri rozhodovaní o eurofondoch

Bratislava 17. apríla (TASR) - Vláda by nemala obísť samosprávy v diskusii pri rozhodovaní o eurofondoch. Súvisí to s novými návrhmi priorít Európskej komisie (EK) vo využívaní eurofondov. Samosprávy sa obávajú, že vláda môže presunúť eurofondy určené pre nich na nové priority bez akejkoľvek diskusie. Vo štvrtok na to upozornili opoziční poslanci z Progresívneho Slovenska (PS), pričom vyzvali vládu na zodpovedný a partnerský prístup k regiónom.



EK navrhla európskym členským štátom možnosť presunúť časť eurofondov na nové priority, ako je napríklad obrana, infraštruktúra, dostupné bývanie či vodné hospodárstvo. To však podľa europoslankyne Ľubice Karvašovej z PS neznamená, že vláda musí siahnuť na už vyčlenené zdroje priamo pre potreby regiónov.



„Samosprávy sa boja, že prídu o prístup k prostriedkom z integrovaných územných investícií. To sú viac ako dve miliardy eur. Tento mechanizmus priamo podporuje potreby regiónov. Osvedčil sa aj v iných krajinách, vrátane Poľska. Európska komisia v ňom zmeny nenavrhuje. Ficova vláda regióny neférovo obviňuje z nízkeho čerpania týchto zdrojov. Preto môže zneužiť situáciu, aby im ich vzala a použila ich inde,“ uviedla.



O peniaze z integrovaných územných investícií majú podľa nej rozhodovať samotné regióny prostredníctvom Rád partnerstva. Zdôraznila, že akýkoľvek pokus vlády siahnuť na tieto peniaze bez otvorenej diskusie so samosprávami by znamenal porušenie princípu partnerstva.



Opozičný poslanec Ján Hargaš z PS dodal, že štát od samospráv očakáva, že budú investovať a plniť si svoje úlohy, ale na druhej strane ich v tom nijako nepodporuje. Práve naopak, zaťažuje ich konsolidáciou, ktorá im ešte viac zníži príjmy. Samosprávy nie sú problémom, keďže majú pripravené a vypracované projekty, avšak už mesiace čakajú, lebo ministerstvá nevyhlasujú výzvy alebo neschvaľujú projekty.



Slovensko má šancu podľa PS posilniť využitie eurofondov a zároveň reagovať na nové výzvy, avšak len za predpokladu, že rozhodovanie zostane na úrovni regiónov a nebude slúžiť mocenským či marketingovým záujmom vlády. „Rozvoj regiónov môže fungovať len vtedy, ak sa do neho zapoja tí, ktorí najlepšie poznajú potreby svojho územia. V Bruseli budeme naďalej presadzovať priamy prístup regiónov a miest k európskym zdrojom,“ uzavrela Karvašová.