PS: Vláda dostala 4. platbu od úradníckej na zlatom podnose

Bratislava 1. júla (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) pri rozhodnutí Európskej komisie (EK) odblokovať zastavenú platbu z plánu obnovy pripomína obrovský časový sklz, v ktorom sa Slovensko nachádza. Štvrtú platbu dostala súčasná vláda od tej úradníckej na zlatom podnose, a zablokovaná bola len pre ich kroky. Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR Štefan Kišš (PS) v reakcii na oznámenie, že EK schválila Slovensku v rámci plánu obnovy už štvrtú platbu.



"Po zásahoch do Trestného zákona a ignorácii výdavkových limitov Komisia zastavila hodnotenie miliardovej platby. Z formality, o ktorej hovoril vicepremiér Peter Kmec (Hlas-SD), bol nakoniec viac ako polročný boj o to, aby Slovensko o peniaze neprišlo. Úprimne nás teší, že Komisia platbu odblokovala, no stratili sme drahocenný čas, keď sa vláda mala venovať plneniu ďalších míľnikov. Namiesto toho museli hasiť problémy, ktoré si sami vyrobili. Dnes je otázne, ako vieme dobehnúť splnenie ďalších platieb," varoval Kišš.



Prvou skúškou podľa jeho slov budú opatrenia v 5. splátke za takmer 600 miliónov do konca tohto roka.



"Pri pohľade na vládny semafor je zrejmé, že nie je splnená ani polovica z opatrení. Vážnym problémom je príprava legislatívy o sociálnych službách, ale aj reforma centralizácie riadenia najväčších nemocníc. Výrazne mešká plnenie opatrení v rámci RepowerEU, modernizácia súdov, výstavba či obnova staníc záchrannej zdravotnej služby. Do konca roka 2023 malo takisto absolvovať odbornú prípravu aspoň 55 percent pedagogických a odborných zamestnancov škôl. Dodnes sa tak neudialo," pripomenul Kišš.



Členka Výboru NR SR pre európske záležitosti Beáta Jurík (PS) doplnila, že vláda aj naďalej mlčí o pokračujúcej diskusii s EK o právnom štáte či zmenách v polícii.



"Nehovoriac o tom, že koalícia naďalej prijíma zákony, ktoré sú v rozpore s európskym právom. Napríklad zákon o STVR, ktorý sme napadli aj na Ústavnom súde vrátane žiadosti, aby sa obrátil na Súdny dvor Európskej únie. To, že štvrtá platba dnes bola odblokovaná, neznamená, že je všetko v poriadku. Aj naďalej nám hrozí, že Komisia aktivuje mechanizmus podmienenosti alebo začne tzv. infringement z dôvodu porušení európskeho práva. A to nás všetkých, žiaľ, môže vyjsť draho," uzavrela Jurík.



Oľga Dúbravská z Národnej implementačnej a koordinačnej autority (NIKA) informovala, že EK schválila Slovensku v rámci plánu obnovy už štvrtú platbu vo výške 923 miliónov eur. Po odpočítaní časti predfinancovania, ktoré Slovensko už dostalo, očakáva platbu vo výške viac než 798 miliónov eur. Platba by mala prísť na účet za splnenie 15 míľnikov koncom tohto leta.