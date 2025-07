PS: Vláda má po konsolidácii horšie verejné financie ako pri nástupe

Bratislava 8. júla (TASR) - Vláda Roberta Fica (Smer-SD) je jedinou vládou, ktorá má po konsolidácii verejné financie v horšom stave ako pred ňou, v čase nástupu k moci v roku 2023. Uviedli to v utorok na tlačovej besede predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS), jeho predseda Michal Šimečka a Štefan Kišš, člen parlamentného výboru pre financie a rozpočet.



„Celá obeta tej tohtoročnej konsolidácie, celá tá drahota vyšla navnivoč, pretože deficit tento rok bude ešte vyšší, než keď Ficova vláda nastupovala. Tak čo je to za konsolidáciu? A preto vyzývame vládu, nech teraz využije júl a prvú polovicu augusta a príde s opatreniami, ideálne takými, na ktorých sa budú vedieť zhodnúť a ktoré ušetria (peniaze) a zároveň nepošlú Slovensko do recesie,“ priblížil Šimečka.



Aj podľa Kišša by tvrdé opatrenia konsolidácie mali aspoň znižovať dlh, teda priniesť nejaký výsledok. „To by však Slovensko nemohlo mať takého neschopného ministra financií, ako je Ladislav Kamenický (Smer-SD). Slovensko bude mať totiž aj po tomto všetkom vyšší deficit (verejných financií), ako malo pred dvoma rokmi na začiatku, pri nástupe vlády v októbri roku 2023, keď bol na úrovni 4,7 % hrubého domáceho produktu (HDP). Podľa aktuálneho plnenia rozpočtu na konci tohto roka deficit dosiahne 5,2 % HDP,“ spresnil Kišš.



Deficit bude podľa neho ešte horší ako po období, ktoré táto vláda označuje za ekonomickú katastrofu, za ktorú môžu predchádzajúce vlády. „Po dvoch rokoch hospodárenia na tom bude (štát) ešte horšie, ako sme boli v čase pandémie alebo energetickej krízy,“ podčiarkol Kišš.



Za súčasný stav môže podľa Kiššových slov vláda Roberta Fica, konkrétne jej premiér a minister financií Ladislav Kamenický. „Je to úplný amaterizmus a hazardovanie s budúcnosťou ľudí. Oni už ukázali, že nie sú schopní urobiť veci poriadne. Pripájam sa k výzve predsedu Šimečku, aby vláda pripravila skutočnú konsolidáciu. Ak však toho nie sú schopní, tak jediným riešením je, aby odišli od kormidla,“ dodal Kišš.