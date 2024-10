PS: Vláda predstavila štátny rozpočet Ficovej drahoty a chaosu

Bratislava 15. októbra (TASR) - Návrh štátneho rozpočtu škrtí ekonomiku, núti občanov uťahovať si opasky a pritom generuje ďalší dlh. Navyše vznikal bez diskusie s odborníkmi či sociálnymi partnermi. Vyhlásil to v utorok predseda opozičného PS Michal Šimečka spolu s ďalšími predstaviteľmi hnutia na tlačovej konferencii.



"To, čo nám vláda predstavila, je rozpočet Ficovej drahoty a chaosu. Všetci vieme, že na Slovensku sa nám žije z roka na rok horšie. Po 13 rokoch vlády Smeru-SD všetky možné rebríčky a ukazovatele sa zhodujú v tom, že Slovensko sa prepadlo oproti našim susedom alebo partnerom v EÚ. Ľudia na Slovensku žijú v horšom zdraví, naše deti dostávajú horšie vzdelanie, máme horšie platy a životnú úroveň, jazdíme po zničených cestách a ľudia na Slovensku zomierajú skôr," uviedol Šimečka.



Predseda PS zároveň kritizoval aj spôsob, akým rozpočet vznikal. "Opäť, ako pri mnohých dôležitých zákonoch, aj tento vznikal 'na hulváta', bez poctivej diskusie s odborníkmi alebo sociálnymi partnermi," podotkol s tým, že proti návrhu navyše ostro vystupujú aj zamestnávatelia a odborári.



Poslanec Národnej rady (NR) SR za PS Štefan Kišš poukázal na to, že vláda si vytvára v rozpočte "vankúš" za pol miliardy eur, ktorý nazývajú rezervou na negatívny makroekonomický vývoj. Má však podozrenie, že je určený na "rozdávačky." Upozornil aj na to, že potravinová inflácia bude v najbližších rokoch vyššia ako v tomto roku. V budúcom roku sa podľa neho vyšplhá nad štyri percentá. "Ak miniete na potraviny týždenne 50 eur, za celý rok si kvôli inflácii priplatíte o 100 eur viac," dodal.



"Tento návrh štátneho rozpočtu oslabuje slovenské zdravotníctvo, ktoré je už aj tak v hroznom stave. Podľa štatistík sa ľudia na Slovensku, špeciálne muži, v zdraví dožívajú najmenej v EÚ. Z nejakého dôvodu Robert Fico (Smer-SD) nikdy nekládol zdravotníctvo ako prioritu a aj teraz šetrí na zdraví ľudí," vyhlásil Šimečka.



Poslanec NR SR za PS Oskar Dvořák dodal, že vláda vytvára zdravotníctvo pre bohatých. "Kto si nebude vedieť dovoliť zaplatiť poplatky alebo kúpiť lieky, ten sa k liečbe nedostane," uviedol s tým, že vyšší obnos financií, ktorý má ísť do zdravotníctva, nebude vyšší ako inflácia.