PS: Vláda tento rok v oblasti ekonomiky oklamala ľudí

Bratislava 18. decembra (TASR) - Súčasná vládna koalícia ľudí na Slovensku oklamala a nesplnila svoje sľuby o lacnejších potravinách, boji proti zdražovaniu či nižších platoch politikov. Vyhlásil to v stredu predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka pri zhodnotení toho, čo vláda tento rok spravila v ekonomike a čo SR čaká budúci rok.



"Ficova drahota je tu už teraz a čoskoro sa cez zvýšenú daň z pridanej hodnoty (DPH) a transakčnú daň dotkne úplne každej rodiny na Slovensku ešte silnejšie. Platy si ministri zvýšili, skoro dvojnásobne, nehovoriac o doživotných rentách, luxusných biznis jetoch či nových Mercedesoch," zhodnotil Šimečka s tým, že vláda nevie ani zostaviť dobrý rozpočet a konsolidovať verejné financie.



Na konci roka 2024 máme nové a vyššie dane, vyššie ceny potravín, rastúcu chudobu a dusenie ekonomiky, no míňanie vládnych predstaviteľov pokračuje, poukázal jeho stranícky kolega a člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet Štefan Kišš.



"Zodpovedný minister financií by namiesto konšpirácií na sociálnych sieťach ukázal naozajstný plán: opatrenia, ktoré neškodia ekonomike, plán lepšieho výberu daní, nie iba tlačovku s QR kódom a aj plán, ako si požičať 13 miliárd eur. A najmä to, ako zabezpečiť lepší životný štandard ľuďom na Slovensku," doplnil opozičný poslanec.