PS: Vládna koalícia by mala ešte do apríla zrušiť transakčnú daň

Bratislava 12. februára (TASR) - Vládna koalícia by mala na najbližšej schôdzi Národnej rady (NR) SR zrušiť tzv. transakčnú daň, ktorá by mala začať platiť od 1. apríla, pretože len zvýši mieru drahoty a poškodí ekonomiku SR. Vyzvali ju na to v stredu na tlačovej konferencii predstavitelia opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS). Ak tak koalícia neurobí, PS chce zvolať k tejto téme mimoriadnu schôdzu NR SR.



"Zvoláme ako Progresívne Slovensko mimoriadnu schôdzu, kde predložíme zákon, ktorým rušíme túto hlúpu a nezmyselnú daň, ešte predtým, než ju bude musieť čo aj len jeden človek reálne zaplatiť," spresnil predseda PS Michal Šimečka.



"Ak sa nám toto nepodarí, dávam týmto záväzok, že v momente, ak bude mať Progresívne Slovensko možnosť zostaviť vládu a niesť vládnu zodpovednosť, tak jednou z prvých vecí, ktorú urobíme, bude, že zrušíme transakčnú daň," oznámil predseda PS.



V prieskume podľa slov poslanca Štefana Kišša (PS), člena Výboru NR SR pre financie a rozpočet, polovica potenciálnych investorov povedala, že prehodnocuje svoje investície na Slovensku. "Počet takto rozmýšľajúcich podnikateľov s opatreniami, ktoré prináša táto vláda, iba rastie," podčiarkol Kišš.



"Pokiaľ na najbližšej schôdzi NR SR vláda transakčnú daň nezruší, pre PS bude najvyššou prioritou zrušiť ju na prvej schôdzi po voľbách, ak by sme mali možnosť. Najlepšie by však bolo transakčnú daň zrušiť ešte pred 1. aprílom 2025, pretože je zlá a veľmi uškodí slovenskej ekonomike," doplnil poslanec Michal Truban, podpredseda PS a člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.