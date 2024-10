PS: Vládny návrh dofinancovania nevyrieši situáciu samospráv

Bratislava 8. októbra (TASR) - Koaličný návrh na dofinancovanie samospráv prichádza neskoro a je nedostatočný. Uviedli to predstavitelia Progresívneho Slovenska (PS) na v utorok ohlásenú finančnú pomoc štátu v podobe 50-milióného dofinancovania a odpustenia pôžičiek vo výške 20 miliónov eur.



Poslanec Národnej rady za PS Marek Lackovič mieni, že ohlásená podpora nezastaví zhoršenie kvality života obyvateľov miest a obcí, poukazuje pritom na to, že dostatočne nerieši ani tohtoročný výpadok z príjmov samospráv. "Návrh nepokrýva výpadky príjmov z dane z príjmu fyzických osôb za prvých deväť mesiacov tohto roka. Samosprávy prišli o 88 miliónov eur, pričom vládna pomoc im sľubuje len 70 miliónov eur," upozornil Lackovič. Pomoc navyše nerieši situáciu na budúci rok.



Vládny návrh spôsobí, že situácia v malých obciach sa dostane na kritickú úroveň. "Tie pritom nemajú ďalšie možnosti šetrenia," uviedol Lackovič. Zdôraznil, že namiesto dofinancovania obcí prostredníctvom vládnych dotácií by mala vláda pripraviť zrozumiteľný systematický plán.



Vláda SR poskytne v priebehu 14 dní sumu 50 miliónov eur mestám a obciam a Slovensku. Uviedol to predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) na tlačovej konferencii počas pracovného kongresu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR s komunálnymi lídrami v Brezne. Doplnil, že zároveň regionálnym samosprávam odpustia 20 miliónov eur z pôžičiek.