PS: Vodárenská infraštruktúra na Slovensku je v kritickom stave
Autor TASR
Košice 23. marca (TASR) - Vodárenská infraštruktúra na Slovensku je podľa opozičného hnutia PS v kritickom stave, čoho dôsledkom je aj strata pitnej vody pre deravé potrubia. Vládu vyzýva, aby začala situáciu okamžite riešiť a predstavila jasný plán obnovy vodovodov a kanalizácií, a ochrany vodných zdrojov. Predstavitelia PS o tom informovali v pondelok na brífingu v Košiciach.
„Vodárenská infraštruktúra je zanedbaná, rozpadáva sa a je neobhájiteľné, že vodu na Slovensku strácame v objemoch, ktoré sú v 21. storočí skrátka neobhájiteľné. A je to neobhájiteľné najmä v týchto rýchlo sa meniacich klimatických pomeroch,“ uviedol poslanec NR SR Michal Sabo (PS). Poukázal na správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR z roku 2024, podľa ktorej sa vo vybraných vodárenských spoločnostiach pre deravé potrubia môže strácať až tretina pitnej vody. „Na úrovni celej Slovenskej republiky v roku 2023 išlo odhadom o 93 miliónov kubických metrov vody, čo predstavuje finančnú stratu takmer 120 miliónov eur ročne,“ uviedol Sabo s tým, že ide o mrhanie prírodnými zdrojmi.
Poslankyňa NR SR Jana Hanuliaková (PS) uviedla, že problém sa týka aj riadenia vodárenských spoločností. „Podľa zistení NKÚ existujú vážne pochybnosti o rozhodnutiach vo vodárenskom sektore. Pýtame sa vlády, ako chce zabrániť strate kontroly nad strategickou infraštruktúrou a aký má plán na jej obnovu,“ povedala.
Kandidát PS na predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Marián Porvažník uviedol, že až 276 obcí v Košickom kraji nie je napojených na verejnú kanalizáciu a región je zároveň závislý od jedného zdroja vody. Pripravovaná zonácia v Národnom parku Poloniny prináša podľa neho riziká. „Zníženie ochrany v povodí Stariny o 1700 hektárov nedáva zmysel a môže ohroziť kvalitu vody aj financie z plánu obnovy. To je neprijateľné,“ zdôraznil.
Kandidát PS na primátora Košíc Martin Mudrák označil situáciu na východe za najkritickejšiu s tým, že viac ako 100.000 ľudí nemá prístup k verejnému vodovodu. „V niektorých obciach je voda znečistená, inde v lete netečie. A pritom práve na východe platíme za vodu najviac,“ povedal. Zároveň poukázal na závislosť regiónu od vodnej nádrže Starina. „Ak sa oslabí ochrana jej povodia, ohrozená bude každá domácnosť v Košiciach,“ dodal.
