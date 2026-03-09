< sekcia Ekonomika
PS vyzýva premiéra zabezpečiť, aby motoristi neplatili za benzín viac
Takisto by podľa predsedu PS mohol premiér niečo vymyslieť so spotrebnou daňou, ktorá je na Slovensku vyššia než v niektorých štátoch.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Predseda opozičného PS Michal Šimečka v súvislosti so situáciou na Blízkom východe vyzval predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), aby reálne povedal, ako zabezpečí, že slovenskí motoristi nebudú platiť za benzín viac než napríklad Česi alebo Poliaci. Ako informoval v pondelok na tlačovej besede, „to je to, čo Fico sľuboval, lebo motoristov už nezaujímajú výhovorky, konflikty a vyhrážky voči Ukrajine, že jej zastaví pôžičku alebo vstup do Európskej únie“.
„Ich zaujíma, čo urobí, aby sme za benzín neplatili viac. A on toto nevie,“ uviedol líder PS s tým, že možností je viac. „Sú veci, ktoré mali robiť 2,5 roka. To znamená, diverzifikácia dodávok. Môže tlačiť na Slovnaft, aby si znížil maržu,“ navrhol Šimečka. Pripomenul, že v dozornej rade tejto spoločnosti je Ficov známy Miroslav Lajčák.
Takisto by podľa predsedu PS mohol premiér niečo vymyslieť so spotrebnou daňou, ktorá je na Slovensku vyššia než v niektorých štátoch. „Ale nech konečne povie, čo chce urobiť pre slovenských spotrebiteľov, motoristov, občanov, pokiaľ ide o energie. Lebo on vkladá veľké množstvo úsilia a času do toho, aby pomohol maďarským manažérom v MOL-e. Lebo to sú tí, ktorí zarábajú na tzv. lacnej ruskej rope,“ poznamenal Šimečka.
Fico podľa šéfa PS robí všetko, aby pomohol Rusom, ale mal by urobiť aspoň niečo, aby pomohol ľuďom na Slovensku, ktorí platia drahší benzín, než by museli. „Aby pomohol firmám, ktoré platia skoro najdrahší plyn v Európe, ale tam nepočujeme nič. To je naša úloha pre predsedu vlády na tento týždeň, naša výzva voči nemu, aby sa menej venoval konfliktom, videjkám a predložil jasný plán,“ podotkol Šimečka. Očakáva, že Fico upokojí ľudí, že nebudú čeliť skokovému zdraženiu benzínu.
„Ich zaujíma, čo urobí, aby sme za benzín neplatili viac. A on toto nevie,“ uviedol líder PS s tým, že možností je viac. „Sú veci, ktoré mali robiť 2,5 roka. To znamená, diverzifikácia dodávok. Môže tlačiť na Slovnaft, aby si znížil maržu,“ navrhol Šimečka. Pripomenul, že v dozornej rade tejto spoločnosti je Ficov známy Miroslav Lajčák.
Takisto by podľa predsedu PS mohol premiér niečo vymyslieť so spotrebnou daňou, ktorá je na Slovensku vyššia než v niektorých štátoch. „Ale nech konečne povie, čo chce urobiť pre slovenských spotrebiteľov, motoristov, občanov, pokiaľ ide o energie. Lebo on vkladá veľké množstvo úsilia a času do toho, aby pomohol maďarským manažérom v MOL-e. Lebo to sú tí, ktorí zarábajú na tzv. lacnej ruskej rope,“ poznamenal Šimečka.
Fico podľa šéfa PS robí všetko, aby pomohol Rusom, ale mal by urobiť aspoň niečo, aby pomohol ľuďom na Slovensku, ktorí platia drahší benzín, než by museli. „Aby pomohol firmám, ktoré platia skoro najdrahší plyn v Európe, ale tam nepočujeme nič. To je naša úloha pre predsedu vlády na tento týždeň, naša výzva voči nemu, aby sa menej venoval konfliktom, videjkám a predložil jasný plán,“ podotkol Šimečka. Očakáva, že Fico upokojí ľudí, že nebudú čeliť skokovému zdraženiu benzínu.