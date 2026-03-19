PS vyzýva Ráža odstrániť diskrimináciu z tendra na D1 Turany - Hubová
Podľa Hargaša môže Ráž ukázať, či sa poučil z vlastnej chyby pri prvom tendri a pri druhom tendri sa zachová inak.
Autor TASR
Bratislava 19. marca (TASR) - Opozičné PS vyzýva ministra dopravy SR Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) odstrániť podľa hnutia diskriminačné podmienky v novej súťaži na výstavbu úseku diaľnice D1 Turany - Hubová. Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Hargaš (PS) na brífingu vo štvrtok informoval, že aj v novom tendri prišli námietky súťažiacich, ktorí sa cítia diskriminovaní.
„Chcel by som pána Ráža vyzvať, aby nebol tvrdohlavý, nespravil druhýkrát tú istú chybu. Vyzývam pána ministra, aby odstránil z tohto tendra diskriminačné podmienky a aby nenaťahoval zbytočne čas,“ povedal Hargaš. Ak podľa neho diskriminačné podmienky ponechá, tender sa natiahne, stratia sa mesiace, možno až roky času.
„Ušetrite nám čas, mesiace až roky, ktoré ľudia musia tráviť v zápchach pri úseku Turany - Hubová, z ktorého sa vlastne stalo nové Strečno,“ uviedol poslanec na adresu ministra dopravy. Podľa Hargaša môže Ráž ukázať, či sa poučil z vlastnej chyby pri prvom tendri a pri druhom tendri sa zachová inak.
„Šepká sa o ňom, že by možno chcel ašpirovať na post primátora Bratislavy. Tak môže ukázať aj obyvateľom Bratislavy, či bude pretláčať nasilu záujmy vybraných firiem cez diskriminačné podmienky, alebo bude súťažiť férovo,“ dodal Hargaš.
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vlani v decembri nariadil Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) zrušiť pôvodný tender na D1 Turany - Hubová (vyhlásený v auguste 2024) pre porušenie pravidiel obstarávania. Diaľničiari súťaž nezrušili, podali na správny súd žalobu s návrhom na preskúmanie rozhodnutia predsedu ÚVO Petra Kuboviča. Medzitým nedávno vyhlásili novú súťaž na ten istý úsek D1, ktorý je posledný nevysúťažený a nerozostavaný na D1 medzi Bratislavou a Košicami.
„Chcel by som pána Ráža vyzvať, aby nebol tvrdohlavý, nespravil druhýkrát tú istú chybu. Vyzývam pána ministra, aby odstránil z tohto tendra diskriminačné podmienky a aby nenaťahoval zbytočne čas,“ povedal Hargaš. Ak podľa neho diskriminačné podmienky ponechá, tender sa natiahne, stratia sa mesiace, možno až roky času.
„Ušetrite nám čas, mesiace až roky, ktoré ľudia musia tráviť v zápchach pri úseku Turany - Hubová, z ktorého sa vlastne stalo nové Strečno,“ uviedol poslanec na adresu ministra dopravy. Podľa Hargaša môže Ráž ukázať, či sa poučil z vlastnej chyby pri prvom tendri a pri druhom tendri sa zachová inak.
„Šepká sa o ňom, že by možno chcel ašpirovať na post primátora Bratislavy. Tak môže ukázať aj obyvateľom Bratislavy, či bude pretláčať nasilu záujmy vybraných firiem cez diskriminačné podmienky, alebo bude súťažiť férovo,“ dodal Hargaš.
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vlani v decembri nariadil Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) zrušiť pôvodný tender na D1 Turany - Hubová (vyhlásený v auguste 2024) pre porušenie pravidiel obstarávania. Diaľničiari súťaž nezrušili, podali na správny súd žalobu s návrhom na preskúmanie rozhodnutia predsedu ÚVO Petra Kuboviča. Medzitým nedávno vyhlásili novú súťaž na ten istý úsek D1, ktorý je posledný nevysúťažený a nerozostavaný na D1 medzi Bratislavou a Košicami.