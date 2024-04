PS vyzýva vládu, nech urobí všetko, aby mohla SR čerpať eurofondy

Bratislava 15. apríla (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) vyzýva premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a vládu, aby garantovali, že Slovensko bude môcť čerpať eurofondy aj na ďalšie roky. Predseda PS Michal Šimečka to v pondelok na tlačovej konferencii uviedol v súvislosti s varovaním Európskej komisie (EK), že Slovensko môže pre novelu Trestného zákona prísť o peniaze z Európskej únie. Schvaľovanie novely Trestného zákona totiž podľa EK malo byť v rozpore s európskym právom.



"Jediný, kto môže zabezpečiť, aby Slovensko mohlo ďalej čerpať eurofondy, je Robert Fico a táto vláda. Je na ich politickej vôli, aby sa vysporiadali s výhradami, ktoré sú. To sa všetko dá urobiť, či už legislatívne alebo na Generálnej prokuratúre, a má to v moci, okrem generálneho prokurátora, Robert Fico a minister spravodlivosti. Vyzývam ich, či už ide o plán obnovy alebo eurofondy, aby urobili všetko preto, aby sa okamžite zamedzilo diskusiám, že môžeme o nich (eurofondy, pozn. TASR) prísť," uviedol Šimečka.



Podľa Šimečku EK požaduje garancie, že aj napriek zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry bude spravodlivosť fungovať naďalej. "Že všetky tie kauzy, aj tie minulé, ale potenciálne akékoľvek budúce, najmä tie týkajúce sa eurofondov, budú spravodlivo vyšetrené," pripomenul šéf PS.



Podpredseda PS a Európskeho parlamentu Martin Hojsík pripomenul, že najkritickejšia situácia pri čerpaní fondov z EÚ je podľa samotnej vlády v rezorte životného prostredia. Podľa europoslanca je najpomalšou vládnou inštitúciou pri napĺňaní plánu obnovy. "Nemá jedinú načas splnenú úlohu, 80 percent - 12 úloh je nesplnených v termíne a 20 percent - tri úlohy dosiahli iba mierny pokrok," uviedol Hojsík s tým, že všetky tieto informácie možno nájsť vo vládnej správe o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR, ktorú vláda schválila. Alarmujúca je pritom podľa neho situácia najmä v dotačnom programe Obnov dom.



Šimečka pripomenul, že je na vláde, aby urobila potrebné zmeny a dala do súladu slovenskú legislatívu s európskym právom. "To nemôže robiť opozícia. Opozícia sa môže snažiť, môže k tomu prispieť, ja sám ponúkam vláde naše kontakty, naše skúsenosti, ale toto je na vláde," dodal Šimečka.