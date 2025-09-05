< sekcia Ekonomika
PS: Zachránili sme 200 mil. eur pre samosprávy
Uviedol to predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Europoslankyňa Ľubica Karvašová (PS) zachránila 200 miliónov eur pre slovenské samosprávy, ktoré im vláda premiéra Roberta Fica (Smer-SD) zmrazila a chcela zobrať. Uviedol to predseda opozičného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.
„Ľubica Karvašová poctivo vyrokovala potrebnú legislatívu s Európskou radou a Komisiou, vo štvrtok (4. 9.) ju v Európskom parlamente schválil Výbor pre regionálny rozvoj a čaká už len na schválenie plénom v Štrasburgu. Náš návrh zabraňuje vládam členských štátov brať samosprávam eurofondy bez ich súhlasu,” spresnil Šimečka.
Ficova vláda podľa Šimečku postupuje nekompetentne - potvrdzuje to aj fakt, že napriek uisteniam ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) vláda 18. júna zmrazila samosprávam 200 miliónov eur, a to nie pre ich nečinnosť, ale preto, aby peniaze mohla presmerovať na svoje vlastné priority.
„Európska politika nie je ‚zlý Brusel‘, ale konkrétny nástroj, vďaka ktorému sa môžu naše regióny rozvíjať, aj keď im vlastná vláda škodí. Vyzývame preto Ficovu vládu, aby okamžite uvoľnila 200 miliónov eur pre samosprávy. Tieto zdroje patria ľuďom v slovenských regiónoch. My vždy budeme stáť na ich strane - doma aj v Bruseli,” dodala Karvašová.
„Ľubica Karvašová poctivo vyrokovala potrebnú legislatívu s Európskou radou a Komisiou, vo štvrtok (4. 9.) ju v Európskom parlamente schválil Výbor pre regionálny rozvoj a čaká už len na schválenie plénom v Štrasburgu. Náš návrh zabraňuje vládam členských štátov brať samosprávam eurofondy bez ich súhlasu,” spresnil Šimečka.
Ficova vláda podľa Šimečku postupuje nekompetentne - potvrdzuje to aj fakt, že napriek uisteniam ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) vláda 18. júna zmrazila samosprávam 200 miliónov eur, a to nie pre ich nečinnosť, ale preto, aby peniaze mohla presmerovať na svoje vlastné priority.
„Európska politika nie je ‚zlý Brusel‘, ale konkrétny nástroj, vďaka ktorému sa môžu naše regióny rozvíjať, aj keď im vlastná vláda škodí. Vyzývame preto Ficovu vládu, aby okamžite uvoľnila 200 miliónov eur pre samosprávy. Tieto zdroje patria ľuďom v slovenských regiónoch. My vždy budeme stáť na ich strane - doma aj v Bruseli,” dodala Karvašová.