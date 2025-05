PS: Zamestnanci upozorňujú, že vláda nemá víziu modernizácie železníc

Bratislava 2. mája (TASR) - Už aj zamestnanci železníc upozorňujú na to, že vláda a minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) nemajú žiadnu víziu ako modernizovať železnice. Upozornil na to v piatok odborník Progresívneho Slovenska (PS) na dopravu Martin Pekár.



„Stav železníc nie je výsledkom len jedného manažéra. Je to výsledok rokov politickej nečinnosti a odkladania nevyhnutných reforiem. Železnice sú aj po 14 rokoch vlád Roberta Fica v kríze, nielen personálnej, ale aj infraštruktúrnej. Namiesto riešení prichádza zastrašovanie, namiesto investícií len provizórium,“ uviedol Pekár.



Aj z vyjadrení generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) je podľa Pekára zrejmé, že súčasné vedenie rezortu dopravy nemá jasnú víziu ako železnice modernizovať, stabilizovať ich financovanie a vrátiť im dôveru verejnosti. „Zamestnanci, ktorí dennodenne držia prevádzku v chode, sú dnes stavaní pred hrozbu prepúšťania namiesto toho, aby boli zapojení do dialógu o reforme,“ dodal.