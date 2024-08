PS žiada od Rašiho vysvetlenie zákazky pre advokátsku kanceláriu

Bratislava 19. augusta (TASR) - Opozičné PS žiada od ministra investícií Richarda Rašiho (Hlas-SD) vysvetliť okolnosti výberu advokátskej kancelárie na využitie právnych služieb. Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Hargaš tvrdí, že zákazka pre firmu Advocatur Gémeš, Filipová & Partner AG v hodnote 400.000 eur je najväčšia zákazka na právne služby tejto vlády.



Na zákazku podľa PS využilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR výnimku zo zákona o verejnom obstarávaní. "Minister Raši koncom mája podpísal najväčšiu zákazku na právne služby tejto vlády na základe neverejného skrytého procesu, o ktorom sa verejnosť nemala šancu dozvedieť, a kancelárie, ktoré mohli ponúknuť lepšie služby, sa nemohli do tohto procesu vôbec zapojiť," povedal Hargaš na pondelkovej tlačovej konferencii.



Poslanec tvrdí, že jeden zo spolumajiteľov kancelárie je blízky obchodný partner obžalovaného konkurzného právnika Zoroslava K. Hodinová sadzba zákazky je 120 eur a uzavretá je na 40 mesiacov. "Peniaze môžu potenciálne poputovať do daňového raja," pripomenul s tým, že firma má sídlo v Lichtenštajnsku, ktoré so Slovenskom nemá uzatvorenú dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia.



Hargaš sa pýta Rašiho, prečo táto zákazka nebola uvedená v pláne verejných obstarávaní na rok 2024, prečo MIRRI oslovilo práve túto kanceláriu a ak oslovili ďalšie, aké boli kritériá výberu. Zároveň upozornil, že minister súhlasil s klauzulou, podľa ktorej nebude môcť MIRRI zverejňovať výstupy, ktoré pripraví táto advokátska kancelária bez jej súhlasu. "Je preukázateľné, že iné ministerstvá do svojich zmlúv takéto klauzuly nedávajú," povedal.



PS kritizuje Rašiho, že rozhadzuje peniaze z daní Slovákov. Upozorňuje na svoju analýzu centrálneho registra zmlúv, ktorá ukázala, že za posledných desať mesiacov podpísala vláda zákazky na právnikov spolu za viac ako päť miliónov eur.