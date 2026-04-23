PS žiada Ráža, aby vyhlásil R4 za strategickú investíciu
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Opozičné PS upozornilo na potrebu zrýchlenia prípravy výstavby chýbajúcich úsekov rýchlostnej cesty R4 na východe Slovenska k hranici s Poľskom. Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Darina Luščíková vo štvrtok vyzvala ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) vyhlásiť všetky úseky R4 za strategické investície, začať s vysporiadaním pozemkov, pripraviť aktuálne projekty, dokumentáciu a zrýchliť povoľovacie procesy. „Bez toho sa Via Carpatia nepohne a bez toho sa nepohne ani východ Slovenska,“ uviedla.
Poslanci PS kritizovali ministra dopravy za to, že uprednostňuje prípravu výstavby diaľničného tunela Karpaty pri Bratislave s otáznym prínosom pred výstavbou R4 od Prešova k hraniciam s Poľskom v rámci medzinárodného koridoru Via Carpatia.
Projekt Via Carpatia môže podľa Luščíkovej zmeniť celý Prešovský kraj a východoslovenský región. Tunel Karpaty, projekt za takmer 2 miliardy eur, nie je ani potrebný, čo hovoria aj štátni analytici. Štát pritom podľa nej míňa desiatky miliónov eur na štúdie, analýzy, poradcov. „Via Carpathia čaká na projekty, povolenia, vysporiadanie pozemkov a na to, či si vôbec Ficova vláda všimne, že na východe žijú ľudia,“ podotkla Luščíková.
