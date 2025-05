PS: Zlúčenie Dopravného úradu a NADA je dôkazom zlyhania ministra

Bratislava 26. mája (TASR) - Zlúčenie Dopravného úradu a Národnej dopravnej autority (NADA), ktoré navrhuje Ministerstvo dopravy (MD) SR, je podľa opozičného Progresívneho Slovenska (PS) ďalším dôkazom zlyhania ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD). Uviedol to v pondelok odborník PS na dopravu Martin Pekár.



„NADA mala byť kľúčovým nástrojom na zavedenie jednotného lístka a koordináciu verejnej dopravy. Namiesto toho sa z nej stala politická trafika, ktorá nedokázala zabezpečiť ani základný nákup systému jednotného cestovného lístka. Vláda teraz predstiera, že tento problém vyrieši spojením dvoch úplne odlišných inštitúcií,“ uviedol Pekár.



Doplnil, že modernú verejnú dopravu nerieši zlučovanie úradov, ale jasná stratégia, odborné riadenie a investície do infraštruktúry a informačných systémov.



Podľa predbežnej informácie, ktorú MD zverejnilo na legislatívno-právnom portáli SlovLex, má vytvorenie jedného subjektu umožniť efektívne nastaviť spoluprácu v jednotlivých sektoroch dopravy. Zlúčené organizácie by mali pôsobiť pod názvom Národný dopravný úrad. Rezort dopravy tak chce znížiť počet priamo riadených organizácií a spoločností v svojej zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti. Cieľom je tiež zefektívniť a optimalizovať procesy viažuce sa k vykonávaniu kompetencií v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva, vnútrozemskej plavby a verejnej osobnej dopravy.