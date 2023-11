PS: Zmena v rodičovskom dôchodku bude pre organizácie likvidačná

Bratislava 7. novembra (TASR) - Návrh ministerstva práce, aby sa rodičovský dôchodok vyplácal poukázaním dvoch percent z dane z príjmu fyzických osôb, považuje Progresívne Slovensko (PS) za likvidačné pre veľké množstvo mimovládnych organizácií. Uviedol to v utorok predseda PS Michal Šimečka.



"Môže to byť likvidačné pre množstvo organizácií, ktoré robia dôležitú robotu a zohrávajú dôležitú úlohu tam, kde zlyháva štát. Môže to byť likvidačné pre organizácie a občianske združenia, ktoré pomáhajú a starajú sa o zdravotne znevýhodnených, starajú sa o ochranu životného prostredia, pomáhajú deťom, chorým, sú to aj rôzne športové kluby," uviedol Šimečka.



Poslankyňa Simona Petrík (PS) si myslí, že ide o necitlivé a neférové opatrenie. "Stavia pracujúce deti, ktoré majú rodičov na dôchodku, do pozície buď - alebo," uviedla. Riešenie z dielne súčasného vedenia rezortu práce považuje za rovnako zlé, alebo aj horšie, ako pôvodný rodičovský bonus. Petrík uviedla, že nový návrh nezohľadňuje bezdetných rodičov ani rodičov detí, ktoré z nejakého dôvodu nemôžu pracovať, sú choré alebo odvádzajú dane v zahraničí.



Ku kritike návrhu rezortu práce sa pridal aj poslanec Štefan Kišš (PS), ktorému sa nepozdáva ani nový spôsob vyplácania 13. dôchodku vo výške priemerného dôchodku. Systém považuje totiž za menej spravodlivý ako ten pôvodný. "Doterajšie 13. dôchodky sú spravodlivejším spôsobom prerozdelené, pretože dávajú väčšiu sumu chudobnejším, nízkopríjmovejším dôchodcom a naopak nižšiu sumu tým vysokopríjmovým. Nový návrh výrazne mení to nastavenie a viac pomáha tým vysokopríjmovým," uviedol Kišš.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) v utorok na tlačovej konferencii predstavil zmenu, ktorú plánujú vo vyplácaní rodičovského dôchodku. Ten by po novom nemal byť vyplácaný cez odvody, ale deti by mohli svojim rodičom prispieť poukázaním dvoch percent daní z príjmov fyzických osôb. Tomáš tiež predstavil nový spôsob vyplácania 13. dôchodku, od budúceho roka bude kritériom pre jeho výpočet priemerný dôchodok za celý predchádzajúci rok.