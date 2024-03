PS: Zmeny v novele zákona o obstarávaní vytvárajú priestor na korupciu

Bratislava 28. marca (TASR) - Zmeny v tretej verzii novely zákona o verejnom obstarávaní (VO) vytvárajú priestor na korupciu a klientelizmus. Ide napríklad o obmedzovanie právomoci Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) či odvolávanie jeho predsedu bez udania dôvodu. Uviedlo to vo štvrtok opozičné Progresívne Slovensko (PS).



"Obmedzenie právomocí ÚVO, odvolávanie jeho predsedu bez udania dôvodu, dosadenie podpredsedu menovaného vládou, zvyšovanie finančných limitov, na ktoré sa zákon o VO nevzťahuje, či znižovanie sadzieb pokút. To je nebezpečný kokteil zmien z dielne ministrov Rašiho a Ráža. A k tomu všetkému množstvo amatérskych chýb," uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR za PS Ján Hargaš.



PS poukázalo na to, že využívať štátny obstarávací systém bude možné len od 8.00 do 18.00 h, a to aj napriek pripomienkam k novele. "Je to, samozrejme, nezmysel, na ktorý sme upozornili, čo len dokazuje nezáujem ministra Rašiho o odbornú diskusiu," dodal Hargaš.



Odborník na verejné obstarávanie v PS Pavol Krajči upozornil aj na skokové zvýšenie limitu pre zákazky na tovary, služby aj práce. "Do 50.000 eur ich už nebude nutné obstarávať, postačí si nájsť firmu a priamo jej zákazku zadať. Ide o 5-násobné zvýšenie oproti súčasnému stavu," priblížil.



Transparentnosť sa podľa neho vytráca aj zavedením pojmu základný bezpečnostný záujem. "Vláda označí nejakú situáciu za nebezpečnú a nakúpi čokoľvek na jej odstránenie bez dodržiavania akýchkoľvek pravidiel verejného obstarávania," uzavrel Krajči.



Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Richard Raši (Hlas-SD), ktorého rezort návrh pripravil, sa neobáva prípadného zneužívania voľnejších pravidiel. Primátori a starostovia patria podľa neho k najkontrolovanejším osobám, či už prostredníctvom zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr, obecného kontrolóra, Najvyššieho kontrolného úradu SR, občanov alebo mnohých neziskových organizácií.



"My pozeráme na primátorov, starostov a tých, ktorí budú obstarávať s prezumpciou neviny. Nedávame zákon preto, lebo si myslíme, že každý ho bude zneužívať," zdôraznil Raši v stredu (27. 3.) po rokovaní kabinetu.