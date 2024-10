PS: Zrušenie IC vlakov ovplyvní aj ľudí so zdravotným znevýhodnením

Bratislava 22. októbra (TASR) - Zrušenie InterCity (IC) vlakov sa dotkne aj ľudí so zdravotným znevýhodnením. Cestovanie medzi Bratislavou a Košicami sa predĺži o takmer trištvrte hodiny, čo môže mať vplyv na ich zdravotný stav. V utorok na to upozornilo opozičné Progresívne Slovensko (PS).



"Pre nich každá minúta naviac znamená zvýšenú bolesť a diskomfort. Pre osoby s autizmom môže takáto zmena znamenať výrazné narušenie zaužívaných rituálov," uviedla poslankyňa PS Veronika Veslárová.



Pripomenula, že ľudia so zdravotným znevýhodnením sú už aj bez toho pri cestovaní vlakom diskriminovaní. "Osoby na vozíku si musia svoju cestu plánovať a nahlasovať vopred, čo im znemožňuje flexibilitu, ktorú majú ostatní," dodala Veslárová.



PS preto apeluje na vládu, aby zrušenie IC vlakov prehodnotila a prijala opatrenia, ktoré zabezpečenia rovnaký prístup k doprave pre všetkých občanov. Poslanci upozornili, že zrušením IC vlakov sa cestovanie medzi Bratislavou a Košicami predĺži. Pre rozvoj regiónu je pritom podľa hnutia kľúčové mať kvalitné a rýchle spojenie medzi dvomi najväčšími slovenskými mestami.



"Kráčame späť v čase. Z Bratislavy do Košíc budeme vďaka Ficovej vláde cestovať dlhšie. Kvalitné a rýchle spojenie medzi Košicami a hlavným mestom je kľúčové pre rozvoj nášho regiónu," upozornil poslanec PS Martin Dubéci s tým, že v súčasnosti neexistujú dobré alternatívy pre vlakové spojenia.



O zrušení IC vlakov sa začalo hovoriť minulý týždeň v súvislosti s novým grafikonom vlakovej dopravy. Opozičné hnutie Slovensko spustilo aj petíciu za zachovanie IC vlakov, spustenie petície avizovalo aj PS.



Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) minulý týždeň vysvetľovala, že cieľom je zvýšiť počet vlakov nielen na trase Bratislava - Žilina - Košice a cestujúcim ponúknuť viac spojov a väčšiu flexibilitu pri plánovaní ciest. Prípadné zmeny grafikonu by mali podľa dopravcu priniesť zvýšený počet vlakov nielen v diaľkovej, ale aj regionálnej doprave.



Ministerstvo dopravy (MD) SR priblížilo, že zrušenie IC vlakov je spojené so zavedením tzv. hodinového taktu expresov. "To znamená, že kým dnes medzi západom a východom jazdil vlak každé dve hodiny, po novom bude jazdiť každú hodinu. Cestujúci teda získajú viac vlakov, ktoré, navyše, nebudú také preplnené ako dnes," reagovala hovorkyňa MD SR Petra Poláčiková s tým, že keďže expresy na rozdiel od IC vlakov zastavujú aj v iných staniciach, táto zmena bude výhodná pre väčšiu skupinu cestujúcich.