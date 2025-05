PS: Zvýšenie príspevku na osobnú asistenciu o 19 centov je výsmech

Bratislava 20. mája (TASR) - Zvýšenie peňažného príspevku na osobnú asistenciu o 19 centov na hodinu je výsmech všetkým ľuďom, ktorí ju poskytujú. Vláda Roberta Fica (Smer-SD) ľuďom, ktorí robia náročnú a nenahraditeľnú prácu, necháva len omrvinky a tým najzraniteľnejším hádže polená pod nohy, vyhlásila poslankyňa za Progresívne Slovensko (PS) Veronika Veslárová. Rezort práce túto informáciu označil za zavádzanie.



Minulý rok sa príspevok podľa progresívcov zvyšoval o 31 centov a rok predtým o 32 centov. Zdravotne znevýhodnení a odkázaní na osobnú asistenciu z toho majú podľa Veslárovej už hlavu v smútku. „Kedy budú títo ľudia pre ministra práce Erika Tomáša (Hlas-SD) prioritou? Osobných asistentov je akútny nedostatok a nájsť nejakého je ako hľadať ihlu v kope sena,“ dodala.



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR reagovalo, že aj v tomto roku prijme k 1. júlu opatrenia na zlepšenie postavenia fyzických osôb, ktoré vykonávajú osobnú asistenciu alebo opatrovanie fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, a to prostredníctvom nariadenia vlády. S účinnosťou od 1. júla navrhuje zvýšiť sadzbu na jednu hodinu osobnej asistencie, ako aj obidve výšky peňažného príspevku na opatrovanie.



Navrhovaná výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie vychádza z hodinovej sadzby hrubej minimálnej mzdy v 3. stupni náročnosti práce pre rok 2025. „Tento mechanizmus bol už v minulosti dohodnutý s organizáciami zastrešujúcimi zdravotne znevýhodnených ľudí. Výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie bude od 1. júla 2025 stanovená na 6,22 eura, to znamená jej zvýšenie o 0,39 eura,“ priblížila hovorkyňa rezortu Karolína Ducká. Opatrovateľský príspevok sa zvýši o takmer 50 eur na 663,50 eura, teda na úroveň čistej minimálnej mzdy. Zároveň sa už nekráti na základe príjmu opatrovanej osoby a opatrovatelia ho dostávajú v plnej výške.



Osobným asistentom je podľa podpredsedníčky PS a Výboru Národnej rady SR pre sociálne veci Simony Petrík potrebné podať pomocnú ruku. Ide o ľudí, ktorí zabezpečujú bežné úkony pre zdravotne znevýhodnených, neraz ich sprevádzajú do školy, práce či na nákupy. „Vďaka osobným asistentom sa môžu zdravotne znevýhodnení stať plnohodnotnou súčasťou spoločnosti. Pokiaľ človek odkázaný na tento príspevok osobného asistenta nemá, je doslova v pasci,“ vysvetlila Petrík.