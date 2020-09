PSA a FCA novelizovali podmienky svojho plánovaného zlúčenia

Paríž/Miláno 15. septembra (TASR) - Francúzska automobilová skupina PSA Peugeot Citroën a taliansko-americký výrobca áut Fiat Chrysler Automobiles (FCA) novelizovali podmienky svojho plánovaného zlúčenia, aby uchránili hotovosť a ráznejšie znížili náklady počas pandémie nového koronavírusu.



Spoločnosti, ktoré sa po zlúčení stanú štvrtou najväčšou automobilkou na svete pod názvom Stellantis, v spoločnom vyhlásení uviedli, že FCA zníži na 2,9 miliardy z 5,5 miliardy eur plánovanú špeciálnu dividendu, ktorú majú dostať jej akcionári v rámci podmienok vlaňajšej dohody o fúzii.



Francúzska skupina PSA, ktorá vlastní aj značky Opel a Vauxhall, zase odloží plánované odčlenenie jej 46 % podielu vo výrobcovi komponentov Faurecia až po ukončení fúzie a rozšíri ho na všetkých akcionárov novej skupiny. Trhová kapitalizácia spoločnosti Faurecia je približne 5,9 miliardy eur.



Tieto korekcie zachovávajú rovnováhu pôvodnej kombinovanej dohody, uviedli obe skupiny a dodali, že v novej spoločnosti Stellantis bude mať každá z automobiliek podľa pôvodnej dohody rovnaký podiel 50 %.



Nemenovaný zdroj v pondelok (14. 9.) uviedol, že cieľom týchto zmien bolo posilniť štruktúru súvah oboch spoločností po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 a zabezpečiť čo najskoršie dokončenie fúzie.



Analytici už predtým upozorňovali, že plánovaná výplata veľkej hotovosti akcionárom FCA na čele s investorom EXOR, holdingovou spoločnosťou talianskej rodiny Agnelliovcov, môže oslabiť financie novej automobilky v čase, keď automobilový priemysel zápasí s dôsledkami pandémie nového koronavírusu.



Generálny riaditeľ FCA Mike Manley minulý týždeň potvrdil, že dohoda je na dobrej ceste. Dodal, že si spolu s generálnym riaditeľom PSA Carlosom Tavaresom uvedomujú, že je potrebné, aby dosiahli fúziu s čo najsilnejšími súvahami a dali akcionárom to, čo očakávajú.



FCA a PSA najnovšie odhadujú ročné synergie z ich fúzií na viac ako 5 miliárd eur namiesto pôvodných vyše 3,7 miliardy eur. A obe automobilky potvrdili tiež, že počítajú so zavŕšením procesu zlúčenia do konca 1. štvrťroka 2021. Obe tiež začiatkom tohto roka zrušili výplaty dividend za rok 2019 v rovnakej výške 1,1 miliardy eur v snahe ochrániť hotovosť.