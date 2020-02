PSA Group oznámila za minulý rok rast čistého zisku o vyše 13 %

Paríž 26. februára (TASR) - Francúzska automobilka PSA Group oznámila za minulý rok rast tržieb aj zisku, a to napriek tomu, že objem predaja klesol. Firma ťažila najmä z predaja drahších športovo-úžitkových áut.



PSA Group uviedla, že tržby za rok 2019 dosiahli 74,7 miliardy eur. To je o 1 % viac než v predchádzajúcom roku a zároveň mierne nad očakávaniami analytikov. Tí počítali s tržbami na úrovni 74,2 miliardy eur.



Tržby automobilovej divízie dosiahli 58,94 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje rast o 0,7 %, pričom výsledky podporili najmä produktový mix a ceny. Tieto faktory dokázali vykompenzovať pokles predaja či negatívne kurzové vplyvy.



Omnoho výraznejšie sa zvýšil čistý zisk. Dosiahol 3,2 miliardy eur, čo oproti roku 2018 predstavuje rast o viac než 13 %. Upravený prevádzkový zisk dosiahol vlani 6,32 miliardy eur a v porovnaní s rokom 2018 tak vzrástol o 11,2 %.