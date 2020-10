PSA Peugeot Citroën zaznamenal v 3. štvrťroku mierny pokles tržieb

Paríž 28. októbra (TASR) - Francúzsky automobilový gigant PSA Peugeot Citroën zaznamenal v 3. štvrťroku 2020 mierny pokles tržieb, a to len o 0,8 %, napriek pretrvávajúcim obmedzeniam v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



Konkrétne tržby automobilovej skupiny za tri mesiace do konca septembra klesli na 15,45 miliardy eur z 15,58 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.



Skupina PSA, ktorá združuje značky Peugeot, Citroën a Opel, uviedla, že aj keď v 3. kvartáli predala menej automobilov, jej ziskovosť sa zlepšila.



Za 1. polrok pritom PSA vykázala pokles tržieb o 34,5 % na 25,1 miliardy eur, pričom jej čistý zisk sa v období január - jún znížil o 67,5 % na 595 miliónov eur. To odráža vplyv prvej vlny pandémie, keď väčšina štátov v Európe zaviedla v marci rozsiahle blokády na zastavenie šírenia vírusu.



Za tri mesiace do konca septembra, keď sa trh zotavil z obmedzení v jarných mesiacoch, predal koncern PSA 589.000 vozidiel, čo predstavuje pokles o 12,7 %, ale jeho tržby napriek tomu vzrástli o 1,2 % na 11,96 miliardy eur. Skupina uviedla, že zaznamenala výrazný rast predaja na Blízkom východe a v Afrike. „Uprednostnili sme ziskovosť a vygenerovanie hotovosti,“ uviedla spoločnosť.



PSA potvrdila svoj predchádzajúci cieľ, ktorým je dosiahnuť prevádzkovú maržu na úrovni 4,5 % v období rokov 2019 - 2021. Očakáva tiež, že za celý tento rok zaznamená výrazný pokles predaja. Odhaduje, že v Európe sa jej odbyt zníži o 25 %, v Latinskej Amerike o 30 %, v Rusku o 20 % a v Číne o 10 %.



Skupina PSA, ktorá je v procese fúzie so spoločnosťou Fiat Chrysler Automobiles (FCA), v uplynulých rokoch výrazne znížila náklady, v čom pokračuje aj naďalej.