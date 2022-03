Psakiová: USA momentálne nerokujú o nákupe ropy z Venezuely

Washington 15. marca (TASR) - Hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová v noci na utorok ubezpečila, že "momentálne neprebiehajú nijaké aktívne diskusie" o nákupe venezuelskej ropy Spojenými štátmi. Informovala o tom agentúra Reuters.



Vyhliadky na dovoz ropy z Venezuely do USA nie sú "momentálne" predmetom rozhovorov, uviedla Psakiová. Zopakovala súčasne, že administratíva amerického prezidenta Joea Bidena je v kontakte s celým radom producentov ropy, aby udržali globálne zásobovanie ropou.



Špekulácie o otepľovaní vzťahov so Spojenými štátmi a Venezuelou, či dokonca o obnovení dovozu venezuelskej ropy do USA, ktorý je v súčasnosti zakázaný, sa objavili po tom, ako Venezuela minulý týždeň prepustila dvoch Američanov odsúdených za spreneveru a korupciu v kauze ropnej spoločnosti Citgo.



K prepusteniu Američanov došlo niekoľko hodín po tom, čo venezuelský prezident Nicolás Maduro naznačil záujem o zlepšenie vzťahov s USA v čase ruskej invázie na Ukrajinu a obáv z rastúcich cien plynu v Spojených štátoch.



Pred vydaním zákazu boli Spojené štáty americké hlavným nákupcom ropy z Venezuely, ktorá je jedným zo spojencov Ruska v latinskoamerickom regióne.



Rozhlasová stanica Radio Canada informovala, že v snahe zabezpečiť stabilitu globálnych dodávok energonosičov sa prezident Biden pustil do riskantnej "ropnej diplomacie" s cieľom zvýšiť dodávky tejto komodity.



Podľa analytikov bude prinajmenšom potrebné diskutovať so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom, ktorého vzťahy s Washingtonom sú chladné práve od príchodu Bidena do Bieleho domu.