PS:Čínske investície sú rizikom, zapojiť treba európskych partnerov

Bratislava 29. mája (TASR) - Opozičné Progresívne Slovensko (PS) varovalo pred vládnou snahou zapojiť Čínu do veľkých infraštruktúrnych projektov. Čínske investície podľa PS predstavujú riziko, negatívne skúsenosti majú viaceré európske krajiny. Slovensko síce podľa hnutia investície potrebuje, no zapojiť do nich treba skôr európskych partnerov. V stredu o tom informovala Tereza Mikáčová z mediálneho oddelenia PS.



Poslanec Národnej rady SR za PS Marek Lackovič pripomenul, že rezort dopravy plánuje viaceré projekty realizovať cez PPP projekty prostredníctvom čínskych firiem. Spomenul napríklad tunel Karpaty, bratislavský prístav, obnovu 500 mostov či novú železnicu do Dunajskej Stredy a Komárna.



"Zámery sa pohybujú v stovkách miliónov až miliardách eur. O domácich či európskych firmách však nepadlo ani slovo, namiesto toho už druhý mesiac počúvame len chválospevy na Čínu. V PS apelujeme na férovú a transparentnú súťaž otvorenú investorom z celého sveta. Priama dohoda v tomto prípade naozaj neveští nič dobré," uviedol Lackovič.



Odborník na dopravu z PS Martin Pekár poukázal na príklad z Maďarska, kde podľa neho dostavba železničnej trate medzi Budapešťou a Belehradom pod taktovkou Číny zlyhala.



"Skúsenosti v Čiernej Hore sú ešte horšie. Výstavba diaľnice financovaná čínskymi pôžičkami sa ukázala ako nerentabilná a diaľnica sa stala jednou z najdrahších na svete. Poľsko takisto budovalo za pomoci čínskych investorov, no rozviazalo s nimi spoluprácu a skončilo sa to udelením veľkých pokút čínskej strane. Namiesto rokovania s Čínou je potrebné pripraviť súťaž otvorenú pre rôznych investorov. Iba tak vieme zabezpečiť dobrú cenu a kvalitu projektov," dodal Pekár.