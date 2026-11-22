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PSK modernizuje vranovskú SOŠ drevársku za 1,45 milióna eur
Už o približne rok a pol podľa kraja tak budú môcť budúci drevári a technici pracovať v nových dielňach s CNC obrábacími strojmi, laserovou technikou či robotickým ramenom.
Autor TASR
Vranov nad Topľou 22. novembra (TASR) - Stredná odborná škola (SOŠ) drevárska vo Vranove nad Topľou prechádza zásadnou obnovou. Zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj (PSK) investuje do jej rozvoja a modernizácie 1,45 milióna eur cez krajské eurofondy. „Projekt prinesie žiakom komplexnú obnovu dielní, nové priestory aj najmodernejšie technologické vybavenie,“ informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.
Už o približne rok a pol podľa kraja tak budú môcť budúci drevári a technici pracovať v nových dielňach s CNC obrábacími strojmi, laserovou technikou či robotickým ramenom.
Finančná podpora ide z Programu Slovensko prostredníctvom integrovaných územných investícií. Realizácia projektu zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry nadväzuje na doterajšie rozvojové aktivity školy a prispeje k ďalšiemu zvýšeniu kvality odbornej prípravy a lepšiemu prepojeniu vzdelávania s praxou.
Vranovská škola podľa predsedu PSK Milana Majerského už 50 rokov dokazuje, že kvalitné remeslo a technické vzdelávanie majú svoje pevné miesto aj v modernej dobe. „O to viac ma teší, že jej môžeme dopriať modernejšie a kvalitnejšie zázemie zodpovedajúce súčasným požiadavkám trhu práce. Nové dielne, špičkové technológie či robotické prvky umožnia žiakom pracovať s vybavením, s akým sa stretnú aj u budúcich zamestnávateľov,“ uviedol.
Rekonštrukciou prejdú priestory odborného výcviku z 80. a 90. rokov, rozšíria sa skladové kapacity a vybuduje sa nový skladový objekt, ktorý zefektívni prevádzku školy. Významná časť investície zároveň smeruje do moderného materiálno-technického vybavenia. Žiaci budú pracovať s novými CNC obrábacími strojmi, frézovacími a brúsnymi technológiami, laserovým gravírovacím zariadením či so softvérom na návrh a optimalizáciu výroby. Dielne doplnia aj moderné systémy odsávania, klimatizácie, kompresorová a manipulačná technika vrátane robotického ramena a vysokozdvižných vozíkov.
V prípade vranovskej školy nejde podľa Majerského len o modernizáciu priestorov a techniky. „Vďaka aktivitám národného projektu, spolupráci s odborníkmi z praxe či vedúcej úlohe v klastri Spracovanie dreva vznikajú nové učebné materiály a inovácie, ktoré pripravujú žiakov na meniace sa požiadavky trhu práce. Som presvedčený, že škola bude aj naďalej prirodzeným centrom odborného vzdelávania vo vranovskom regióne,“ doplnil.
SOŠ poskytuje odborné vzdelávanie v oblastiach drevárstva, strojárstva, informačných technológií a automobilového priemyslu. Prostredníctvom praktickej výučby, spolupráce so zamestnávateľmi a medzinárodných projektov pripravuje kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú schopní aplikovať inovatívne riešenia v priemysle.
Názov vranovskej školy by sa mal od 1. septembra 2027 zmeniť na SOŠ technickú, a tým lepšie reflektovať rozmanitosť vyučovaných odborov a zamerania.
Už o približne rok a pol podľa kraja tak budú môcť budúci drevári a technici pracovať v nových dielňach s CNC obrábacími strojmi, laserovou technikou či robotickým ramenom.
Finančná podpora ide z Programu Slovensko prostredníctvom integrovaných územných investícií. Realizácia projektu zlepšenia vzdelávacej infraštruktúry nadväzuje na doterajšie rozvojové aktivity školy a prispeje k ďalšiemu zvýšeniu kvality odbornej prípravy a lepšiemu prepojeniu vzdelávania s praxou.
Vranovská škola podľa predsedu PSK Milana Majerského už 50 rokov dokazuje, že kvalitné remeslo a technické vzdelávanie majú svoje pevné miesto aj v modernej dobe. „O to viac ma teší, že jej môžeme dopriať modernejšie a kvalitnejšie zázemie zodpovedajúce súčasným požiadavkám trhu práce. Nové dielne, špičkové technológie či robotické prvky umožnia žiakom pracovať s vybavením, s akým sa stretnú aj u budúcich zamestnávateľov,“ uviedol.
Rekonštrukciou prejdú priestory odborného výcviku z 80. a 90. rokov, rozšíria sa skladové kapacity a vybuduje sa nový skladový objekt, ktorý zefektívni prevádzku školy. Významná časť investície zároveň smeruje do moderného materiálno-technického vybavenia. Žiaci budú pracovať s novými CNC obrábacími strojmi, frézovacími a brúsnymi technológiami, laserovým gravírovacím zariadením či so softvérom na návrh a optimalizáciu výroby. Dielne doplnia aj moderné systémy odsávania, klimatizácie, kompresorová a manipulačná technika vrátane robotického ramena a vysokozdvižných vozíkov.
V prípade vranovskej školy nejde podľa Majerského len o modernizáciu priestorov a techniky. „Vďaka aktivitám národného projektu, spolupráci s odborníkmi z praxe či vedúcej úlohe v klastri Spracovanie dreva vznikajú nové učebné materiály a inovácie, ktoré pripravujú žiakov na meniace sa požiadavky trhu práce. Som presvedčený, že škola bude aj naďalej prirodzeným centrom odborného vzdelávania vo vranovskom regióne,“ doplnil.
SOŠ poskytuje odborné vzdelávanie v oblastiach drevárstva, strojárstva, informačných technológií a automobilového priemyslu. Prostredníctvom praktickej výučby, spolupráce so zamestnávateľmi a medzinárodných projektov pripravuje kvalifikovaných odborníkov, ktorí budú schopní aplikovať inovatívne riešenia v priemysle.
Názov vranovskej školy by sa mal od 1. septembra 2027 zmeniť na SOŠ technickú, a tým lepšie reflektovať rozmanitosť vyučovaných odborov a zamerania.