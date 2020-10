V lete v prešovskom kraji prenocovalo viac ľudí ako v minulom roku

Prešov 27. októbra (TASR) - Pandémia nového koronavírusu prispela k rozvoju cestovného ruchu v Prešovskom kraji počas letných mesiacov. Týka sa to najmä návštevníkov zo Slovenska. Za júl a august tohto roka eviduje Prešovský samosprávny kraj (PSK) 650.000 prenocovaní návštevníkov zo Slovenska, kým v roku 2019 to bolo 600.000. TASR o tom informoval Marek Hudák z odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK.



Ako povedal, naopak, počet prenocovaní cudzincov v kraji bol v lete len na úrovni 197.000, kým minulý rok to bolo až 332.000 ľudí.



"Kým v apríli, máji a júni tohto roka cestovný ruch výrazne zaostával za rokom 2019 v počte prenocovaní a počte návštevníkov, júl a august sa dostali takmer na úroveň roku 2019," uviedol Hudák.



Počet prenocovaní sa v júli tohto roka dostal na úroveň takmer 88 percent oproti júlu 2019, august dokonca až na 95 percent oproti augustu minulého roka. Čo sa týka počtu návštevníkov, júl 2020 dosiahol až vyše 90 percent oproti júlu 2019 a august 2020 takmer až 99 percent oproti rovnakému mesiacu minulého roka.



"Zaujímavosťou je, že až v ôsmich z 13 okresov Prešovského kraja bol v mesiacoch júl a august 2020 zaznamenaný vyšší počet návštevníkov zo Slovenska, než v lete 2019. Boli to okresy Humenné, Kežmarok, Medzilaborce, Levoča, Poprad, Snina, Stropkov a Svidník," priblížil Hudák.



V šiestich okresoch došlo podľa jeho slov dokonca k nárastu počtu celkových návštevníkov zo Slovenska i cudzincov, a to konkrétne v Humennom, Kežmarku, Medzilaborciach, Snine, Stropkove a Svidníku.