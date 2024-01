PSK: Potravinári očakávajú v roku 2024 diskusie k cenám potravín

Bratislava 5. januára (TASR) - Potravinári očakávajú v tomto roku diskusie k cenám potravín. Opatrenia sa však nedajú robiť bez dialógu s tými, ktorí sú nimi priamo dotknutí. Potravinárska komora Slovenska (PKS) preto vyzýva na spoločné hľadanie riešení na systémovú podporu potravinárskeho odvetvia. Uviedla to riaditeľka PKS Jana Venhartová.



Kľúčovým bude podľa nej uvedomiť si, že disproporčná podpora poľnohospodárskej prvovýroby na úkor výrobcov potravín potravinovú bezpečnosť Slovenska nezabezpečí. Jej oslabenie sa prejavuje vysokým negatívnym saldom zahraničného obchodu s potravinami a nízkym podielom slovenských potravín na pultoch obchodov.



V rámci diskusií o inflácii potravín a opatreniach na ich zmiernenie je podľa Venhartovej potrebné dôkladne zvažovať všetky národné opatrenia, ktoré sa premietajú do cien potravín. PKS upozorňuje, že národné opatrenia zdražujú výrobu potravín na Slovensku a znižujú konkurencieschopnosť slovenských výrobcov oproti tým zahraničným.



Pripomenula, že v roku 2023 sa potravinárske odvetvie dočkalo podpory v podobe odvodovej úľavy, ktorá platí do januára 2024. Vzhľadom na predĺženie platnosti tzv. Dočasného krízového a prechodného rámca Európskou komisiou PKS navrhuje, aby bola podpora predĺžená až do konca júna 2024 a zároveň, aby bola táto podpora notifikovaná ako trvalá štátna pomoc pre celé potravinárske odvetvie.



Potravinári zároveň očakávajú vypísanie ďalšej výzvy z Programu rozvoja vidieka na budovanie obnoviteľných zdrojov energie. Vzhľadom na schválenie štátneho rozpočtu SR na rok 2024 je potrebné, aby Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR použilo vyčlenenú štátnu pomoc rovnomerne pre prvovýrobu aj spracovateľov a to vzhľadom na to, že skoro celé saldo zahraničného obchodu SR s potravinami je tvorené výlučne potravinovými výrobkami alebo polotovarmi.



PKS podľa nej tiež očakáva, že v roku 2024 predstaví MPRV transparentný model na podporu samosprávnych organizácií a združení. PKS už v minulosti poukázala na skutočnosť, že v rokoch 2021 a 2022 nebola z rozpočtu rezortného ministerstva podporená žiadna výlučne potravinárska samospráva. V rámci Značky kvality SK komora očakáva predstavenie marketingovej podpory a zváženie transformácie pravidiel udeľovania značky na vyhlášku.



Komora v roku 2024 tiež očakáva vytvorenie a aktívne fungovania pracovnej skupiny na MPRV k potravinárskej legislatíve. Okrem odstraňovania administratívnej záťaže a požiadaviek nad rámec práva EÚ je potrebné začať pripravovať úplne nový zákon o potravinách. Jedna z posledných noviel zákona o potravinách ustanovuje, že k 31. decembru 2025 sa končí účinnosť tzv. Potravinového kódexu, a preto bude potrebné prehodnotiť všetky súčasné výnosy a opatrenia kódexu a tieto transformovať na vyhlášky.