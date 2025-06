Opravu cesty medzi Malou Poľanou a Havajom majú ukončiť v októbri

Prešov 19. júna (TASR) - Rozsiahla rekonštrukcia cesty medzi Malou Poľanou a Havajom v okrese Stropkov napreduje. Aktuálne je opravená takmer polovica 2,6 kilometra dlhého úseku, ktorý bol poznačený viacerými poruchami. Prešovský samosprávny kraj (PSK) projekt realizuje zo zdrojov Programu Interreg a ukončiť by ho mal v októbri tohto roku. Do obnovy vozovky a cestnej infraštruktúry investuje viac ako 2 milióny eur. Zhotoviteľom stavby je Metrostav DS. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako povedala, úsek prechádza obnovou v rámci slovensko-poľského päťmiliónového cestného projektu s názvom Spájame pohraničie Východných Karpát, v ktorom je partnerom kraja Podkarpatské vojvodstvo. Na slovenskej strane je zameraný na modernizáciu cesty II/575, ktorá bola poznačená poruchami vrstiev vozovky a nedostatočne funkčnými priepustmi i priekopami. V niektorých miestach mala vozovka a jej podložie dokonca nedostatočnú únosnosť.



„Z toho dôvodu sa v úseku Makovce - Malá Poľana naplánovalo viacero činností, ako realizácia asfaltového betónu, spojovacieho postreku, frézovanie, vybudovanie nových priekop a hĺbkovej drenáže. Práce zahŕňajú aj úpravu krajníc, výmenu a doplnenie oceľových bezpečnostných zvodidiel a realizáciu vodorovného dopravného značenia,“ vysvetlila Jeleňová.



Aktuálne sú podľa jej slov stavebné práce na ceste II/575 zrealizované na 45 percent. Zhotoviteľ zrekonštruoval cestu v dĺžke 1100 metrov, rovnako tak upravil 1100 metrov krajníc, na rovnakej dĺžke zrealizoval reprofiláciu cestných priekop a tiež rekonštrukciu dvoch priepustov.



Počas realizácie rekonštrukcie medzi Makovcami a Malou Poľanou musia účastníci cestnej premávky počítať so zníženou povolenou rýchlosťou na 30 kilometrov za hodinu. „Stavebné činnosti, ktoré sa tu vykonajú, prinesú zlepšenie kvality komunikácie aj komfortu vodičov, skrátenie doby cestnej premávky a zvýšenie jej bezpečnosti i plynulosti,“ dodala Jeleňová.