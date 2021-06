V prešovskom kraji dostane príspevok 333 eur viac ako 5500 detí

Prešov 25. júna (TASR) – V Prešovskom kraji dostane jednorazový príspevok 333 eur viac ako 5500 detí. V pôsobnosti prešovského Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), pod ktorý patria okresy Prešov a Sabinov, bude v auguste príspevok vyplatený 280 rodinám so 793 deťmi.



„Pravdepodobne v októbri budeme pokračovať ďalšími rodinami, to bude ten 200-eurový príspevok," uviedol pre TASR počas piatkovej návštevy prešovského ÚPSVaR minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).



Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešovskom kraji eviduje celkovo 5595 nezaopatrených detí, ktorých rodina si uplatnila v období od marca 2020 do apríla 2021 nárok na hmotnú núdzu. Tie podporia spomenutým príspevkom 333 eur na jedno dieťa.



ÚPSVaR v Prešove eviduje aktuálne v rámci svojej pôsobnosti mieru nezamestnanosti 9,17 percenta. V Prešovskom kraji je to 12,11 percenta.



„Počítali sme s tým, že na východe Slovenska bude nezamestnanosť o trošku vyššia pre to, lebo nám pribúda ponuka nových pracovných miest, ale väčšinou vznikajú v priemyselných podnikoch na západnom a strednom Slovensku. Preto sa budeme snažiť tým, ktorí by mali záujem dochádzať za prácou, prispieť na cestovanie alebo pomôcť nejakým spôsobom s úhradou nákladov na ubytovanie na západnom Slovensku," povedal Krajniak.



Podľa jeho slov firmy, ktoré potrebujú kvalifikovanejšiu pracovnú silu, sú už teraz ochotné prispievať na cestovanie a ubytovanie.



„Chápem, že niektorí ľudia v Prešovskom kraji z hľadiska rodinnej situácie si nemôžu dovoliť chodiť na týždňovky. Budeme sa snažiť podporovať najmä malé a stredné podniky tu na východnom Slovensku, lebo aktuálne nevieme sľúbiť nejakého veľkého investora typu veľkej automobilky," skonštatoval Krajniak.



Ako dodal, jednotlivé úrady práce v Košickom a Prešovskom kraji navštívil vo štvrtok a v piatok s cieľom poďakovať sa zamestnancom za odvedenú prácu v súvislosti s pomocou ľuďom počas pandémie ochorenia COVID-19.