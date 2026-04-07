PSL chce zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane na 14.000 eur
Autor TASR
Varšava 7. apríla (TASR) - Koaličná Poľská ľudová strana (PSL) plánuje v najbližšom čase predložiť do Sejmu návrh novely zákona o dani z príjmov fyzických osôb, ktorý počíta s postupným zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane zo súčasných 30.000 na 60.000 zlotých (14.000 eur). V pondelok to uviedol poslanec PSL Marek Sawicki, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Návrh predpokladá rozdelenie zmien na tri roky. V prvom roku by nezdaniteľná časť dosiahla 35.000 zlotých, v druhom 45.000 zlotých a v treťom 60.000 zlotých. Podľa Sawického ide o snahu naplniť jeden z predvolebných záväzkov Občianskej koalície a premiéra Donalda Tuska.
Projekt zároveň zahŕňa aj ďalšie opatrenia, napríklad zavedenie dôchodkov oslobodených od dane či prepojenie programu prídavkov na deti 800+ s výškou nezdaniteľnej časti. PSL plánuje predložiť aj ďalšie legislatívne návrhy vrátane opatrení na zabránenie likvidácie bytových družstiev.
Zvýšenie nezdaniteľnej časti zo súčasných 30.000 na 60.000 zlotých patrilo medzi hlavné body programu Občianskej koalície pred parlamentnými voľbami v roku 2023. Premiér Tusk už skôr deklaroval, že cieľom je jeho realizácia do konca aktuálneho volebného obdobia, pričom tempo zmien bude závisieť od stavu verejných financií.
Minister financií Andrzej Domaňski v minulosti uviedol, že zavedenie nezdaniteľnej časti vo výške 60.000 zlotých sa nezmestí do rozpočtu na rok 2026, rezort však podľa neho naďalej pracuje na jej postupnom zavedení.
(1 EUR = 4,2855 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
