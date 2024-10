PS:Najlepšia konsolidácia je rast ekonomiky,štát by mal šetriť na sebe

Bratislava 1. októbra (TASR) - Najlepšou konsolidáciou je ekonomický rast, podpora práce, zamestnancov, zamestnávateľov, živnostníkov. Kľúčové je robiť opatrenia adresne a myslieť pritom na najohrozenejšie skupiny. Uviedlo to v utorok opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) s tým, že v prvom rade by mala vláda začať šetriť na sebe a výdavkoch štátu.



"Základom a najlepšou konsolidáciou je ekonomický rast. Podpora práce a tých, ktorí tvoria hodnoty, teda zamestnanci, zamestnávatelia, živnostníci a podobne. Kľúčové je robiť akékoľvek opatrenia adresne a myslieť pritom na najohrozenejšie skupiny," uviedol poslanec PS Štefan Kišš.



Opozičné PS opäť kritizovalo, že vláda konsolidáciu nezvládla a vytvára chaos. Šetriť podľa hnutia treba najmä na výdavkoch štátu. "Premiér Robert Fico (Smer-SD) mal na začiatku vládnutia povedať svojim ministrom, každý mi prineste na papieri, kde by ste ušetrili 20 % na výdavkoch, na chode štátu, vo svojom ministerstve. A až potom, keď sa nájde šetrenie, keď sa nájdu úspory na chode štátu, ktoré vieme, že by mohli dosiahnuť pol miliardy eur, až potom sa predstúpi pred občanov a povie sa, situácia je ťažká, musíme zvýšiť dane," uviedol predseda PS Michal Šimečka.



Pripomenul, že drvivú väčšinu konsolidácie, ak prejde v aktuálne navrhovanej podobe, zaplatia najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.



Podľa PS by konsolidačné opatrenia mali byť systematické a nemali by byť na úkor pracujúcich. "Najlepšia konsolidácia je ekonomický rast. Určite by nemala ísť na úkor pracujúcich, tých, ktorí tvoria hodnoty. My by sme investovali do podnikania, napríklad odvodovo-odpočítateľnou položkou, investíciami do vedy, výskumu, vzdelania," uviedol Kišš.