PS:Novela zákona o ochrane hospodárskej súťaže je pokusom ovládnuť PMÚ

Bratislava 12. decembra (TASR) - Predložená novela zákona týkajúca sa zmeny o ochrane hospodárskej súťaže je pokusom ovládnuť Protimonopolný úrad (PMÚ) SR. Uviedla to v utorok na tlačovom brífingu poslankyňa Národnej rady (NR) SR Lucia Plaváková (Progresívne Slovensko) s tým, že je taktiež v rozpore so smernicou EÚ, čo môže mať následky na Slovensko vrátane tých finančných.



"Je úplne zrejmé, kam celý tento návrh smeruje. Rovnako ako v ostatných prípadoch ide o pokus ovládnuť ďalší ústredný orgán štátnej správy, a to dokonca poslaneckým pozmeňovacím návrhom v skrátenom legislatívnom konaní, teda procesom, ktorý znemožňuje akúkoľvek verejnú alebo odbornú diskusiu. Takáto zmena týkajúca sa ochrany hospodárskej súťaže je v rozpore s príslušnou smernicou, ktorá upravuje, akým spôsobom majú byť nastavené orgány monitorujúce hospodársku súťaž," vyhlásila Plaváková.



Ako uviedla, ide o konanie v rozpore s povinnosťou konať nezávisle od pokynov štátnych orgánov. Ohradila sa aj voči zrušeniu transparentného výberového procesu a voči zmene právomoci predsedu vymenovávať. Upozornila aj na zmenu, ktorou by sa nové znenie uplatnilo aj na aktuálneho predsedu úradu. "Môže to viesť k svojvoľnej aplikácii, v podstate kedykoľvek sa stane niekto nepohodlným, ako sme videli aj v prípade odvolania predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO)," dodala.



Smernica a nezávislosť sa podľa nej narúšajú zámerom odobrať právomoci prezidentke alebo prezidentovi. Návrh taktiež dopĺňa dôvody odvolania predsedu o také, ktoré nie sú povolené smernicou. Dôvody však nie je možné svojvoľne dopĺňať a rozširovať. "Návrh zmeny zákona je tak v priamom rozpore so znením a účelom smernice, pričom v tejto oblasti existuje aj judikatúra Súdneho dvora EÚ. Prijatím a uplatnením navrhovanej novely zákona by došlo k porušeniu práva EÚ," uzavrela Plaváková.



PMÚ SR v utorok informoval, že predkladaný návrh zákona by predstavoval závažné porušenie povinností SR vyplývajúcich z jej členstva v EÚ, o čom úrad upovedomil Európsku komisiu (EK) a bude o ňom informovať aj ďalšie relevantné orgány a inštitúcie.