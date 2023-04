PS:Za predražovanie stavby diaľnic nemôže UHP, ale zlé rozhodnutia NDS

Bratislava 26. apríla (TASR) - Za predlžovanie a predražovanie výstavby našich diaľnic podľa mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) nemôžu hodnotenia Útvaru hodnoty za peniaze (UHP), ale nekompetentnosť politikov a zlé manažérske rozhodnutia v Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). V stredu na tlačovej konferencii o tom informovali predseda hnutia Michal Šimečka a ekonomický expert a bývalý riaditeľ ÚHP Štefan Kišš.



"Som rád že prezidentka vrátila zákon, ktorý ruší hodnotenie efektívnosti vo všetkých veľkých diaľničných projektoch na Slovensku," uviedol Kišš. Informoval, že po vzájomnej dohode NDS pripravila zjednotenú štúdiu, na ktorú následne UHP pripravil svoje hodnotenie. V ňom našiel úsporu šesť miliónov eur, čo bolo asi päť percent nákladov na projekt.



"Dovolím si povedať, že to, čo v skutočnosti predlžuje výstavbu, predražuje naše diaľnice, nie je hodnotenie ÚHP, ale sú to zlé rozhodnutia a procesy v NDS. Preto vyzývame poslancov a poslankyne, aby za tento návrh vrátený prezidentkou nehlasovali," vyhlásil Kišš.



Šimečka dodal, že ak chce Slovensko zabezpečiť dôstojnú budúcnosť pre všetkých, nemôže si dovoliť hazardovať s miliónmi eur. "Budeme ich potrebovať na pomoc ľudom, na investície do vzdelávania, do zdravotníctva," podotkol Šimečka. Dočasne poverenému ministrovi dopravy Andrejovi Doležalovi vyčítali hlavne chýbajúcu kľúčovú križovatku D1/D4 vo veľkom diaľničnom projekte obchvatu Bratislavy.



Kišš predstavil riešenia tejto situácie podľa PS. Zaradil medzi ne dodržiavanie určených pravidiel, napríklad stavanie podľa vlastného investičného plánu a vyhýbanie sa častým zmenám v ňom, skrátenie stavebného procesu či kompetentný manažment a zlepšenie interných procesov v NDS.