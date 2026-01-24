< sekcia Ekonomika
PTH má záujem zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie
Spoločnosť zabezpečuje výrobu a dodávku tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany tretiu vykurovaciu sezónu.
Autor TASR
Prievidza 24. januára (TASR) - Prievidzský výrobca a dodávateľ tepla, spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH), má do budúcna záujem zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na vykurovaní. Avizoval to predseda predstavenstva firmy Rastislav Januščák.
Spoločnosť zabezpečuje výrobu a dodávku tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany tretiu vykurovaciu sezónu. Teplo vyrába z OZE v podobe štiepkových kotlov, kogeneračnej jednotky, tepelných čerpadiel a solárnych kolektorov, ktoré dopĺňa špičkový zdroj na báze spaľovania zemného plynu. Uplynulú sezónu vyrobila viac ako 60 percent tepla z OZE, sezónu predtým bol podľa Januščáka podiel OZE na výrobe tepla v objeme 51 percent.
„Stále uvažujeme nad určitými zmenami. Robíme všetko pre to, aby bol podiel OZE taký významný, že klesneme s výkonom fosílnych palív cez plynové kotolne tak, aby sme prestali platiť ETS 1, tzv. emisné povolenky. Na tomto už veľmi vážne robíme,“ ozrejmil predseda predstavenstva s tým, že do budúcna, možno už pre rok 2027, by to mohlo priniesť pozitívny dosah na zníženie ceny tepla pre všetkých odberateľov.
Vplyv na to môžu mať do budúcnosti aj poveternostné podmienky, akým by bol napríklad výskyt tuhej zimy. „PTH však pripravuje investície takého charakteru, aby sme si dokázali poradiť aj s vyšším chladom. To znamená, aby sme stabilizovali výkon plynových kotolní na takej úrovni, aby sme ETS 1 nemuseli napĺňať a nemuseli nakupovať limity CO2,“ dodal Januščák.
Prievidzská firma je od roku 2024 hlavným distribútorom a dodávateľom tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany. Nový zdroj vykurovania vybudovala v nadväznosti na ukončenie všeobecného hospodárskeho záujmu výroby elektriny z domáceho uhlia. Do Elektrárne Nováky ho dodávali Hornonitrianske bane Prievidza, ktoré ukončili ťažbu.
Väčšinovým akcionárom spoločnosti s 51-percentným podielom je mesto Prievidza, zvyšných 49 percent má spoločnosť Hornonitrianske bane zamestnanecká.
Spoločnosť zabezpečuje výrobu a dodávku tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany tretiu vykurovaciu sezónu. Teplo vyrába z OZE v podobe štiepkových kotlov, kogeneračnej jednotky, tepelných čerpadiel a solárnych kolektorov, ktoré dopĺňa špičkový zdroj na báze spaľovania zemného plynu. Uplynulú sezónu vyrobila viac ako 60 percent tepla z OZE, sezónu predtým bol podľa Januščáka podiel OZE na výrobe tepla v objeme 51 percent.
„Stále uvažujeme nad určitými zmenami. Robíme všetko pre to, aby bol podiel OZE taký významný, že klesneme s výkonom fosílnych palív cez plynové kotolne tak, aby sme prestali platiť ETS 1, tzv. emisné povolenky. Na tomto už veľmi vážne robíme,“ ozrejmil predseda predstavenstva s tým, že do budúcna, možno už pre rok 2027, by to mohlo priniesť pozitívny dosah na zníženie ceny tepla pre všetkých odberateľov.
Vplyv na to môžu mať do budúcnosti aj poveternostné podmienky, akým by bol napríklad výskyt tuhej zimy. „PTH však pripravuje investície takého charakteru, aby sme si dokázali poradiť aj s vyšším chladom. To znamená, aby sme stabilizovali výkon plynových kotolní na takej úrovni, aby sme ETS 1 nemuseli napĺňať a nemuseli nakupovať limity CO2,“ dodal Januščák.
Prievidzská firma je od roku 2024 hlavným distribútorom a dodávateľom tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany. Nový zdroj vykurovania vybudovala v nadväznosti na ukončenie všeobecného hospodárskeho záujmu výroby elektriny z domáceho uhlia. Do Elektrárne Nováky ho dodávali Hornonitrianske bane Prievidza, ktoré ukončili ťažbu.
Väčšinovým akcionárom spoločnosti s 51-percentným podielom je mesto Prievidza, zvyšných 49 percent má spoločnosť Hornonitrianske bane zamestnanecká.