Prievidza 2. augusta (TASR) - Spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) preberie od septembra zodpovednosť za vykurovanie regiónu. Zabezpečovať tak bude dodávku tepla z centrálneho zdroja pre Prievidzu, Nováky, Zemianske Kostoľany a priľahlý priemysel. Vyplýva to zo zmluvy, ktorú podpísala so Slovenskými elektrárňami (SE). Informoval o tom predseda predstavenstva spoločnosti Rastislav Januščák.



"Pred nami je neľahká úloha. Máme približne dva a pol roka na to, aby sme vybudovali nový zdroj. Zatiaľ to bude fungovať na pôvodnom zdroji, budeme kupovať teplo z Elektrárne Nováky a distribuovať ho privádzačom do jednotlivých obcí," načrtol Januščák.



Gro výroby tepla z nového zdroja sa podľa neho bude nachádzať v areáli Bane Cigeľ, kde už funguje kotolňa na biomasu. V dohľadnej dobe plánuje firma zabezpečiť výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov - solárnych panelov a banských vôd. "V priemere tu bude za celý región viac ako 67 percent celkovej výroby tepla z obnoviteľných zdrojov. Zvyšok bude plyn, hlavná plynová kotolňa bude slúžiť hlavne pre zimné obdobia. Mesto Nováky bude na 100 percent vykurované obnoviteľnými zdrojmi," doplnil.



"Máme pripravenú kompletnú projektovú dokumentáciu. Čakáme na definitívne rozhodnutie v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Predpokladáme, že v novembri bude vydané i stavebné povolenie," priblížil ďalej Januščák.



Investíciu má ambíciu spoločnosť financovať zo štrukturálnych fondov, jej zástupcovia o tom rokovali minulý týždeň s vicepremiérkou Veronikou Remišovou (Za ľudí).



"Sme pripravení a robíme všetko preto, aby sme tento termín stihli," povedal Januščák o prebraní vykurovania od septembra tohto roku.



Väčšinovým akcionárom s 51-percentným podielom v spoločnosti je mesto Prievidza, menšinovým sú Hornonitrianske bane Prievidza.