Prievidzské tepelné hospodárstvo začalo s výstavbou zdroja tepla

Ilustračná snímka. Foto: TASR - František Iván

Prievidza 2. júla (TASR) - Prievidzský dodávateľ a distribútor tepla začal s výstavbou nového zdroja tepla pre Prievidzu. Spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) zároveň pokračuje v prípravách na zabezpečenie budúceho vykurovania Novák a Zemianskych Kostolian.PTH postupuje pri budovaní nových zdrojov podľa harmonogramu, vylúčiť sa však nedajú prípadné komplikácie do budúcnosti, skonštatoval predseda predstavenstva PTH Rastislav Januščák.Distribútor v tomto období začal s výstavbou zdroja pre Prievidzu, ktorý sa skladá z viacerých častí. "" načrtol Januščák s tým, že to isté platí i pre prívod plynu.Prívod plynu by mal podľa neho dodávateľ dokončiť do konca tohto roka, špičkovaciu kotolňu v marci budúceho roka, so skúšobnou prevádzkou chce firma začať v júni budúceho roka.Spoločnosť v súčasnosti vyberá cez verejné obstarávanie dodávateľa na tepelný privádzač z bane Cigeľ do Prievidze, ide o šesť kilometrov potrubí, ktorých výmenu chce firma financovať z fondov Európskej únie, ozrejmil Januščák. Avizoval, že po úspešne ukončenej súťaži by mal dodávateľ začať s prácami v auguste tohto roka a dokončiť ich v septembri budúceho roka.Firma pokračuje i v dodávkach technológií na baňu Cigeľ, cez súťaž vyberá dodávateľa solárnych panelov. "" doplnil Januščák.Pre Nováky už podľa neho distribútor vysúťažil dodávateľa na biomasovú kotolňu v priestoroch Laskára, s výstavbou začne ešte v júni a dokončí ju o 13 mesiacov. "" vysvetlil.Náklady na výstavbu zdroja pre Prievidzu odhadol Januščák na 18,5 milióna eur až 19 miliónov eur, Nováky na 11 miliónov eur a Zemianske Kostoľany na jeden milión eur. Spoločnosť bude investíciu financovať z úveru vo výške 28 miliónov eur. Časť vo výške 12 miliónov eur je viazaná na čerpanie eurofondov.Nové zdroje zabezpečí distribútor v nadväznosti na ukončenie ťažby a výroby tepla z domáceho uhlia po roku 2023. Mesto Nováky plánuje vykurovať biomasou a banskými vodami, Prievidzu kombináciou obnoviteľných zdrojov energie a plynu a obec Zemianske Kostoľany prostredníctvom súčasnej kotolne. Väčšinovým akcionárom s 51-percentným podielom v spoločnosti je mesto Prievidza, menšinovým sú Hornonitrianske bane Prievidza.Informáciu o prípravách nového zdroja vzali na vedomie na svojom rokovaní tento týždeň prievidzskí mestskí poslanci.