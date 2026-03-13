Púchov zrekonštruuje športový areál ZŠ J. A. Komenského
Nový areál ponúkne pestrú skladbu športovísk, ktoré umožnia rekreačný aj výkonnostný šport.
Autor TASR
Púchov 13. marca (TASR) - Vytvoriť kvalitný a dostupný priestor na pohybové aktivity pre všetky vekové kategórie je hlavným cieľom rekonštrukcie športového areálu Základnej školy (ZŠ) J. A. Komenského v Púchove. Práce odštartujú na budúci týždeň, celkové náklady dosiahnu asi 1,2 milióna eur. Informovala o tom komunikačná referentka púchovskej radnice Vanesa Čuriková.
Nový areál ponúkne pestrú skladbu športovísk, ktoré umožnia rekreačný aj výkonnostný šport. Zaujímavosťou bude najmä in-line dráha pre korčuliarov, doplnená o netradičnú bežeckú trať s prevýšením, viacúčelové ihriská pre loptové športy, workout zónu, lezeckú stenu či futbalové plochy.
Projekt má podporu aj zo štátu. Na jeho realizáciu získalo mesto príspevok vo výške 300.000 eur z Úradu vlády SR. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahnu približne 1,2 milióna eur. Financovanie zabezpečí mesto, plánuje sa uchádzať o financie z Fondu na podporu športu, z ktorého chcú dodatočne refundovať časť výdavkov.
Po dokončení bude areál slúžiť počas vyučovania predovšetkým škole, v popoludňajších a večerných hodinách sa v súlade s prevádzkovým poriadkom otvorí bezplatne verejnosti.
